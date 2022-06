Manapság az internet és a felgyorsult világnak köszönhetően nagyon nehéz kissé lelassítani s közösségi munkára buzdítani az embereket.

Kulturális és művészeti értékek

Fehérgyarmat térségében a színjátszó körök létrehozása és megtartása mindig is nehéz feladatnak bizonyult, most azonban sikerült egy olyan társulatot verbuválni, amelynek a tagjai erre a jellegű munkára egyben szórakozásként is tekintenek, s így még a próbák is jobban, üdébben telnek.

A csupa nőkből álló csoport Acélmagnóliák névvel 2021 őszén alakult meg a fehérgyarmati Móricz Zsigmond Művelődési Ház szervezésében. Az ötlet kezdeményezője Borbély Hajnalka művészeti vezető volt, aki a színtársulat vezetőjeként nem első alkalommal bizonyítja már a rátermettségét. Hajnalka immár tizenkét éve végzi ezt a számára igen kedves tevékenységet a rozsályi Hajnalpelika Kisszínpad Kulturális Egyesületben.

Nagy lelkesedéssel

Mint elmondta, a csoport fő feladatának tekinti a kulturális és művészeti tevékenységek megvalósítását, valamint a kulturális és művészeti értékek terjesztését. A rozsályi társulat több alkalommal is fellépett már a fehérgyarmati művelődési házban, de emellett több más településen is szerepelt, igen nagy sikerrel.

Az Acélmagnóliák egy amatőr, de nagy lelkesedéssel munkálkodó csapat, a társulat Fehérgyarmaton június 8-án mutatja be az Első a vendég című darabot. Borbély Hajnalka rendező mellett a darab szereplői: Bodnár Úr Angéla, Deákné Garda Anita, Gardáné Szabó Katalin, Kovach Nadiya, Kovács Dominika, Nyisztorné Jakab Krisztina és Paládiné Preku Éva. A színdarabot Rozsályban már előadták, s nagy sikert arattak. A színjátszók már bemutatkoztak Fehérgyarmaton is, 2021 decemberében az ünnepektől megihletődve egy verses-zenés produkciót mutattak be advent negyedik vasárnapján.

Próba – családias hangulatban

A társulat az előadó-művészeten túl céljának tekinti a helyi közösségépítést, közösségformálást. A tagok elmondása szerint nagyon hamar egymásra találtak, a hangulat egy-egy próbán családias, s egy remek csapat alakult ki, amely örömmel játszik együtt, a közönség szórakoztatására.

Az Első a vendég című színdarabot Szabó László – aki egyben a hangosítást és a világosítást is végzi – kimondottan a csoportnak írta, aki a kezdetektől fogva Borbély Hajnalka alkotótársa a kulturális munkában. A társulat a színdarab díszleteire az egyik csoporttag férjétől kapott anyagi támogatást. Az Acélmagnóliák előtt fényes jövő áll, de ilyen lelkesedéssel hisszük azt, hogy hamarosan sikert sikerre fognak halmozni a számukra világot jelentő deszkákon.