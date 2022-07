Moldova György­től tudjuk, hogy akit a mozdony füstje egyszer megcsap, nehezen szabadul a vasút bűvköréből. Valahogy így vannak ezzel azok a kedves „bolondok” is, akik egyszer megérezték a színház semmi máshoz nem hasonlítható illatát, s azóta vonzza-öleli őket a színpad s annak csodás atmoszférája.

Szórakoztat és gondolkodtat is

– Az amatőr színjátszásnak komoly múltja van Mátészalkán. A „fény városában” július 15–16-án huszadik alkalommal rendezzük meg az Amatőr Színjátszó Találkozót, ami alkalmat teremt arra, hogy Mátészalka és a térség csoportjai bemutatkozhassanak egymás, a közönség és a szakmai zsűri előtt – mondta el lapunk érdeklődésére Zsoldos Judit. A Szentpétery Zsigmond Művelődési Központ és Színház igazgatóhelyettese hozzátette: a találkozó felbecsülhetetlen hozadéka, hogy az elmúlt két évtizedben számos lelkes „színházcsinálóval” ismerkedtek meg határon innen és túlról, akikhez ma már a szakmai mellett baráti szálak is fűzik a mátészalkaiakat.

– Fontos továbbá, hogy neves szakemberek értékeljék a látott produkciókat, hiszen az általuk megfogalmazott, építő jellegű kritika mindig segíti a színjátszók fejlődését. Az idén Perényi Balázs rendező, drámapedagógus, kritikus és Buzogány Béla színművész, rendező folytat elemző beszélgetéseket a társulatokkal.

– A jubileumi találkozón öt csapat áll közönség elé: jövő pénteken kezdésként a nyíregyházi VLAMI Színházi Műhely ifjú tehetségei mutatják be Pozsgai Zsolt Liselotte és a május című tragikomédiáját délután öttől, majd a partiumi Börvelyből érkező Lápi Lidércek ízes szatmári komédiával, mégpedig a Csalafinta hozomány című előadással derítik jókedvre a közönséget 18 órától. – Mátészalkát a Gondolat Kamaraszínház képviseli. A csapat a napokban ünnepli megalakulásának nyolcadik évfordulóját. Ahogyan nevük is sugallja, gondolkodtatni szeretnének, ezért olyan előadásokat visznek színre, melyek szórakoztatnak, de közben valami mélyet is közvetítenek a nézők felé. Az elmúlt időszakban négy Aldo Nico­laj-darabot is bemutattak, ezekből az Éljen az ifjú pár! – nászéjszaka egy felvonásban és A kilátó, avagy emberi fonákságok felülnézetből című produkciókat viszik színre – ismertette Zsoldos Judit.

– A seregszemle második napján a vidámságé lesz a főszerep: a debreceni Kuckó Művésztanya Utcaszínház Zilahy Lajos Szép Salamon Sára című népi komédiájának premierjével örvendezteti meg a szalkai publikumot 18.30-tól, míg a szentegyházi Ködszurkáló Kisszínház a Furcsa pár című vígjátékot játssza este héttől.

Kézműves-kiállítás

– A színház mellé a képzőművészet is bekukucskál, hiszen látható lesz Néma Bertalan kiállítása. A helyi kézműves a magyar történelem, tudomány és művészet nagyjait örökítette meg az utókor számára. A találkozó előadásai és a tárlat megtekintése ingyenes.

CSA