A helyi Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) szervezésében, együttműködve a tárlatnak otthont adó múzeummal, a helyi önkormányzat támogatásával Tiszafüred után lett a nyírségi város a gyűjtemény következő állomása. Kissné Szűcs Mariann, a múzeum vezetője köszöntötte a szép számú közönséget, majd a város nevében Kozma Attila alpolgármester üdvözölte az érdeklődőket. Keresztes Dénes, a KÉSZ országos elnökhelyettese a KÁMME képviseletében is beszélt az alapítvány tevékenységéről, majd a KÉSZ helyi elnöke, Némethné Csubák Éva nyitotta meg az Ég és föld között című kiállítást.

– A kiállított fotók színei mögül élmények, hitvallások tárulnak elénk. A 2019-es csíksomlyói pápalátogatási zarándoklathoz személyesen is kötődnek baktalórántházi emberek - osztotta meg élményeit az elnök asszony. – A városból – kísérő lelkipásztorunkkal, Juhász Imre atyával együtt – mintegy tízen voltunk részesei a Sólyom–hegyen, illetve a Nyeregben megtörtént világcsodának. Sokan itt találkozhattunk szemtől szemben Ferenc pápával, és a korábban zuhogó esőtől felázott, sáros hegyen több százezren együtt énekeltük a magyar és a székely himnuszt – egy szívvel-lélekkel. Ezért is örülök, hogy el tudtuk hozni városunkba ezt a vándorkiállítást.

A tárlat megnyitóján Laskai Boglárka előadásában Székelyföldön gyűjtött népi éneket hallhatott a közönség, majd Baktiné Laskai Beáta mondott verset.

Az érdeklődők Baktalórántházán a kiállítás képeit két hétig láthatták, napjainkban a fényképek Máriapócson az Emmánuel Zarándokházban várják a látogatókat. A fotók döntő többségükben a csíksomlyói búcsú pillanatait, a székelyföldi és az erdélyi vallásos emlékhelyeket örökítették meg, de az alkotások révén virtuális sétát tehetnek a vendégek Erdély, Kárpátalja, a Délvidék szakrális emlékhelyein is.

Borítókép: A kiállítás egy részlete | Fotó: Minyáné Juhász Beáta