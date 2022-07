– Három évvel ezelőtt Mariborban szerepeltünk, s akkor kaptuk a meghívást a Vaison-la-Romaine településen és a térségében rendezendő fesztiválra. A rendezvény szervezői kapcsolatban állnak Európa nagydíjas kórusversenyeivel, s a legjobban szereplő együtteseket szokták meghívni. Mariborban nem nyertünk semmit, de a francia fesztivál művészeti vezetője, Christian Balandras érdekesnek talált bennünket, különleges lehetett számára a hat férfi énekes, meghívott bennünket, s ez nagy megtiszteltetés a számunkra – mondta el érdeklődésünkre Magyar Péter, a nyíregyházi kamarakórus művészeti vezetője. – Csakhogy jött a koronavírus-járvány, így az elmúlt két évben nem is tartották meg rendezvényt, ezért csak most tudunk eleget tenni a meghívásnak. A fesztivál honlapja szerint egy lengyel és egy svéd kórus is kapott meghívást erre a programra. Vaison-la-Romaine mellett a környező, pontosabban a 10-130 kilométerre lévő településeken (Malataverne, Mauves, Nyons, Saint-Paul Trois Châteaux) felváltva adunk hat nap alatt öt önálló hangversenyt. Két félidős koncertekkel készülünk. Az első részben reneszánsz műveket és XX. századi magyar szerzeményeket adunk elő, a második félidőben pedig könnyűzenei feldolgozásokat mutatunk be. Valamennyi hangversenyünk templomban lesz. A térségben található Orange és Avignon is, reméljük, megismerhetjük majd ezeket a városokat szabadidőnkben.

Az AcapellArt Énekegyütttes 2013 májusában alakult. Mind a hat énekes a nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskola diákja volt, vagyis Cantemus Kóruscsalád tagjaiként varázsolta el őket a közös éneklés szépsége, s ez a vonzódás mind a mai napig megmaradt. Az együttes tagjai: Leányvári László (kontratenor), Magyar István (bariton), Eszenyi Gábor (bariton), Nagy Gábor (basszus), Magyar Péter (tenor), Nagy Attila (kontratenor). Az énekegyüttes szerdán kisbusszal indul el Franciaországba, de az út hosszúsága miatt az első éjjel Udinében megszállnak.