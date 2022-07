A múlt pénteki és szombati seregszemlén két helyszínen öt csapat lépett színpadra, köztük Lápi Lidércek. A partiumi Börvelyben jegyzett színjátszók egy ízig-vérig helyi előadással, a Csalafinta hozomány című szatmári parasztkomédiával csaltak mosolyt a kulturális központ közönségének arcára. S bár valóban amatőr együttesről beszélünk, a mesterségbeli hiányosságokért kárpótolt a vicces szituációkban és a – sokszor pajzán – humorban bővelkedő szöveg.

Kulturális misszió

– A Lápi Lidércek 2013-ban alakult. A társaság vegyes, a 15 éves, iskolás fiamtól a kétkezi munkáson, boltoson, pedagóguson át a hivatalnokig mindenféle ember van közöttünk. Évente egy bemutatónk van, december 25-én, és hagyomány nálunk, hogy az előadás bevételét jótékony célra ajánljuk fel, tavaly például a felújítás alatt álló börvelyi református templomot támogattuk – mondta el Varga Sándor, a csoport rendezője. A Lápi Lidércek saját bevallásuk szerint egyfajta kultúrmissziót teljesítenek a partiumi faluban, ahol jól ismerik és szeretik őket.

Nem először álltak a mátészalkai színpadon, visszatérő fellépői a találkozónak.

– Színészként mindig is szerettem a fesztiválokat. Amikor Zsoldos Judit, a kulturális központ igazgatóhelyettese és a munkatársa, Erdős László meghívtak bennünket, örültem, hogy a csapat belekóstolhat abba a hangulatba, ami egy ilyesfajta eseményre jellemző. Ugyanúgy, mint a profi színjátszásnál, itt is megvan az a mással össze nem hasonlítható fíling, ami még inkább motiválja őket a színpadon.

A Csalafinta hozomány című előadás különlegessége, hogy megyei szerzők tollából származik. Ízessége, a környezet, amiben játszódik közel áll a Lápi Lidércekhez.

Otthonos számukra a darab

– Falusiak vagyunk, nekünk otthonos a darab. Nagyon jól megírt és felépített előadásról beszélünk, aminek korábban én is részese voltam a szatmárnémeti Harag György Társulat tagjaként. A társaság is látta az előadást, és addig nyaggattak, míg engedélyt kértem arra, hogy eljátszhassuk a Lápi Lidércekkel. Tavaly karácsonykor mutattuk be és a börvelyi közönség imádta – árulta el Varga Sándor. A mátészalkai nézők is jókat derültek, és nagy tapssal jutalmazták a színjátszókat.

CsA