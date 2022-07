A Gyarmati Vigasságok részeként az idén is megtartják a térségi rock­ünnepet, a XVIII. Fehérgyarmati Oldalvágány Fesztivált augusztus 12–14. között. A megyei zenekarok ebben az évben is teret kapnak, de érkeznek fiatal, egy szál gitáros előadók és valódi rocklegendák is.

Erős a nyíregyi szekció

A pénteki nyitónapon Pásztor Márk avatja fel az idei színpadot 19.30-tól. A fiatal színész, dal- és zeneszerző két saját lemezzel büszkélkedhet (Valamik – 2014, Morzsolós – 2019), s bár zenészként legtöbbször egyedül lép közönség elé, egyre gyakrabban tűnik fel különböző formációkban. Este fél tízkor Nyíregyháza beveszi az Oldalvágányt: jön a ¡Szia Anya!, egy 2018 elején alakult alternatív, under­ground rockbanda. A zenekar dalainak különlegessége és egyben lényege a humor. Kizárólag saját, magyar szövegű, kissé polgárpukkasztó, néha melankolikus számokat játszanak. Őket követi a szintén a megyeszékhelyhez kötődő MINA 23.30-tól. A három negyvenes rock­zenész bebizonyítja, hogy a lenyugvó napnak is van ereje. A 2021-es Kár beléd után ősszel érkezik második lemezük Vadgender címmel.

A fesztivál második napján, augusztus 13-án még világosban indul a pogó, amiről 18 órától a Jó’vana gondoskodik elsőként. A banda jól ismert és kevésbé populáris Nirvana-dalokkal izzítja be a rocker­eket, akiket valószínűleg Juhász Marci sem hagy majd pihenni este fél nyolctól. A múcsonyi zenészt a Csillag születik versenyzőjeként ismerhettük meg, majd 2012-től a Nomad énekes-frontembere lett. Négy stúdiólemezzel és egy dupla koncertalbummal a háta mögött 2020 decemberében távozott a zenekarból, és szólóban, egyetlen gitárral és szájharmonikával folytatta pályáját ott, ahol anno elkezdte. Sorsszimfóniák című nagylemeze 2021 szeptemberében látott napvilágot.

Modern rock Győrből

Hogy mi köti össze Győrt Fehérgyarmattal? Az SFV biztosan! A fiatal srácok 2018-tól tolják együtt a modern ­rockot, amihez az ihletet a nyolcvanas évekből merítik. A zenekar 21.30-tól mutatkozik be az Oldalvágányon, ahol az egyik legnagyobb durranás az Akela koncertje lesz 23.30-tól. Mit lehet mondani egy olyan bandáról, ami már a 1990-es években is az egyik legnépszerűbb thrash, heavy metal együttes volt hazánkban?

Az Oldalvágány zárónapján a nyíregyházi Texas Tourist pörköl oda először 18 órától. Zenéjük üde színfolt a hazai palettán, hiszen ötvözik a texas blues, swamp, dark country, southern rock stílusokat. A Csak Apa Kedvéért este fél nyolctól áll színpadra. A harkányi formáció tagjai öreg rókák, nem ma kezdtek zenélni, erről a gyarmati közönség is megbizonyosodhat. A nyírmadai „Deák Bill”, Ciki és bandája sem marad távol, 21.30-tól saját dalokkal és remekbe szabott feldolgozásokkal énekeltetik meg a közönséget. Az idei fesztivál záróakkordját a Kelet Brass Band fújja el 23.30-tól. A formáció saját dalain kívül egyedi köntösbe öltöztetve szólaltat meg örökzöldeket és mai modern slágereket.

Borítókép: Juhász Marci az Oldalvágány második napján zenél | Fotó: Barba Negra