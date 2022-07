„Nem Szegeden született, bölcsője se itt ringott. Szabolcsban van családjának, a Kállayaknak ősi fészke, de hűségesebb, együttérzőbb, munkásabb fia nem igen volt a városnak, amelyet az ő dolgos keze is segített kiemelni a hullámsírból, s aztán arra a magaslatra emelni, amelyen Szeged az ország vidéki városai között első gyanánt elfoglal.” Az alábbi nekrológot a Szeged című újságban írták róla, amely hűen tükrözi Kállay Albert emberi nagyságát és személyiségét.

Kállay Albert 1843. március 22-én született Kállósemjénben. Édesapja nagykállói Kállay Emánuel (1814-1886) országgyűlési képviselő, Szabolcs vármegye alispánja, 1848-as nemzetőrőrnagy, míg édesanyja revisnyei Reviczky Jozefa (1811-1875) volt. Jogi tanulmányait Pesten végezte. 1867-ben Szabolcs vármegye t. b. aljegyzőjévé nevezték ki, azonban 1870-ben már Budapesten találjuk, mint belügyminiszteri fogalmazót. Az 1879. évi szegedi nagy árvizet követően a helyreállítási és újjáépítési munkálatokkal kapcsolatban Tisza Lajos (1832-1898) kir. biztos mellé rendelték. Nevéhez fűződik a dél-alföldi város helyreállítása és az újszegedi liget fásítása. Időközben, 1882-ben miniszteri titkár lett, egy évvel később pedig már osztálytanácsos. A szegedi rekonstrukció befejezésével, 1884-ben Szeged főispánjává nevezték ki. A közel 20 évig tartó tevékenységéről a Szeged című újság adott hiteles képet: „Kállay Albert az új munkakörében mutatta meg fényes kvalitásait, hatalmas munkabírását, kiváló közigazgatási tehetségét és szeretetét a város iránt, amelyet töretlen energiával állított talpra a nincstelenség elcsüggesztő állapotából. Az első perctől kezdve hitt a város erejében, életképességében és ezt az erős hitet beleplántálta a város dolgos polgárságába, a közigazgatás embereibe, akiknek igazságos, de szigorú vezetőjük és bírálójuk volt. Másfél évtizedes eredményes munkája után a „Kölcsönös Rókusok” kievickéltek a bajból, az elpusztult Szeged helyén épült új palotaváros államkölcsönös házai kezdtek értéket képviselni, s nem voltak már puszta terhek és lassankint jövedelmet hajtó ingatlanokká váltak. A város intézményei bővültek, új, nagyobbra szabott kereteit egyre teljesebben töltötte meg tartalommal a felpezsdülő élet. Kállay Albert szerető atyja volt a városnak, amelynek növekvő fejlődésében legnagyobb örömét találta. Meglátta a hiányokat és hibákat, amelyeket alkotni tudó eréllyel igyekezett pótolni, vagy kiküszöbölni. Nemcsak méltósága szerint volt úr, de tisztes egyéniségében is. Értékes, szimpatikus ember volt, aki tudott dolgozni és dolgoztatni is. Mestere volt az emberekkel való bánni tudás művészetének és e művészete révén egyre sokasodtak hívei és követői, mert a tovasuhanó esztendők során még a más politikai nézeteket vallóak is belátták, hogy mindaz, amit elgondolt és kivitelre érdemesnek tartott, a város érdekében történik, a város erősödését, kulturális érdekeit szolgálja. Páratlan érzékkel mindig eltalálta azt az utat, amelyen a megállás, a visszaesés eshetősége nélkül kellett a város érdekében haladni. Nem volt a hangos szavak embere, csöndben, kürtölés nélkül végezte munkáját, amelynek áldásai minden téren tapasztalhatók.”

A Szabadelvű Párt tagjaként Tisza Kálmán, majd utóbb Tisza István politikájának volt a híve. A szegedi főispánság mellett közben betöltötte 1886 és 1896 között Hódmezővásárhely, illetve 1887 és 1893 között Szabadka főispáni tisztségeit is. Érdemeit mindenütt elismerték. 1893 és 1918 között a főrendiház tagja volt, továbbá betöltötte a szegedi Belvárosi Kaszinó elnöki székét, 1898-ban a Lipót-rend lovagja lett, majd miután 1905-ben leköszönt a szegedi főispáni tisztségéről, titkos tanácsosi méltóságot nyert és Szeged díszpolgárává választották. Visszavonulása után is a legnagyobb tisztelet és szeretet övezte, és noha már nem állt a város élén, a torony alól gyakran fölkeresték, hogy bölcs és megfontolt tanácsait kikérjék. Szegeden és Szabadkán még az életében utcát neveztek el róla. Szülőföldjére, Szabolcsba minden évben hazajött, s nyaranként néhány hetet Nyíregyházán is eltöltött, ahol unokatestvéri rokonának, Kállay András (1839-1919) Szabolcs vármegyei főispánnak volt a vendége. Az első világháború éveit Szegeden töltötte, de az 1918-1919-es forradalmi idők ránehezedtek a lelkületére és a trianoni békediktátum is mély nyomokat hagyott a kedélyén és érzésvilágán.

A 79 éves öregurat a gondviselés megkímélte a nyűgös és hosszú betegségtől, azonban egy rozsdás szöggel egy óvatlan pillanatban megkarcolta magát, s vérmérgezést kapott. Csak három napig feküdt a Híd utcai Schlauch-palotában lévő lakásán, ahol a nagybeteg öregurat gondosan ápolták. Látogatására eljöttek rokonai: az unokaöccse, Kállay Ödön (1866-1939) és unokahúga, dr. Ember Elemérné Kállay Paula (1867-1942). Halála hosszú agónia után 1922. július 30-án következett be. Másnap a szegedi belvárosi sírkertbe helyezték örök nyugalomra, míg augusztus 1-jén tartották az engesztelő szentmise áldozatot. A szegedi híres főispánról sok kedves anekdota maradt fenn, ezek közül az egyik: Még 25 éves fiatalember korában egyszer megkérdezték tőle, miért nem házasodik meg már? „Hja, lelkecském, ha az ember úgy készen kapná a családot! De a legelején kezdeni, bajoskodni – semmi ízem sem kívánja...” – volt a válasz. Agglegényként is halt meg.

- Dr. Holmár Zoltán történész -