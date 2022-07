Međunarodni festival folklora Karlovac – három év után ismét külföldön szerepelhetett a Nyírség Táncegyüttes. Horvátország egyik legjelentősebb nemzetközi néptáncfesztiváljára, Karlovacba buszozott az összetartó csapat.

– Jó volt újra amerikai, lengyel, kolumbiai, brazil és a házigazda horvát

együttesek társaságában énekelve, táncolva, muzsikálva felvonulni a városutcáin, nagy élményt jelentett megérkezni a nyitóceremóniára és többezer ember előtt színpadra lépni – kezdte beszámolóját Ugyan Attila, a Nyírség Táncegyesület elnöke. A résztvevő együttesek vezetőit a városházán Karlovac polgármestere és Karlovac megyei elnöke fogadta. – Különleges programja volt a fesztiválnak a főzőshow, amelyen fő- és mesterszakácsunk, Nagy-Kasza Kristóf ízletes nyírségi tócsnit sütött Szabó Kamilla kiváló, angol nyelvű tolmácsolásával kísérve. Azt követően megtáncoltattuk a mindig nagyszámú, érdeklődő közönséget.

Karlovac magyarul Károlyváros, németül Karlstadt, latinul Carlostadium, Zágrábtól 56 km-re, a Kulpa, a Korana és a Mrežnica folyók összefolyásánál fekszik. A várost története során többször pusztította tűzvész, melyek közül a legnagyobb az 1594-es volt, melyben az egész város leégett. A török sereg a karlovaci várat hétszer támadta, de elfoglalni sohasem tudta.

– A brazil, az amerikai és a kolumbiai táncegyüttesekkel együtt Ogulin városában mutatta be műsorát a csapat. Hasonlóan mesés volt az esti gálaműsor is a régi várkastély udvarán felállított színpadon. Az este a négy nemzet közös vacsorájával zárult. A fesztivál zárónapján a karlovaci utcákon a felvonulást a táncegyüttesek mellett egyenruhás zászlóvivők és a helyi művészeti csoportok díszes viseletbe öltözött tagjai tették még színesebbé. A fesztivál nagyszínpadára megérkezett csoportokat újra hatalmas tömeg fogadta, akik nagy tapssal köszöntötték a színpadra lépő együtteseket. A zárómulatságon hajnalig táncoltak, ismerkedtek a nyírséges táncosok. A kolumbiai együttest meghívtuk Nyíregyházára a 10. Nyírség Nemzetközi Néptáncfesztiválra, és legnagyobb örömünkre egy meghívólevelet is átvehettünk az Egyesült Államokba.