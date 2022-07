A kultúrát és a színházat kedvelők jól tudják, hogy az elmúlt hét VIDOR Fesztiválon óriási sikere volt a Nyírségi Limerickbajnokságnak: a viadalokon több száz pályamű versengett, a döntő pedig mindig a fesztivál egyik legmulatságosabb eseménye.



Manneken Pis és Fogsorvédő



Tavaly a fesztivál utolsó napján a pehelysúlyú filmszinkronúszás olimpiai bajnoka, Kuthy Patrícia, a kiugró beugrás ifi világbajnoka, Szép Evelin és a magasoktáv-ugrás kiválósága, Urbán-Szabó Fanni alig várták, hogy elinduljon a finálé, amit Illyés Ákos vezényelt le, és amiben Berki Armandnak és Demeter Annának is fontos szerep jutott. Fantasztikus produkciók után az egyéni döntőbe a Manneken Pis és a Hamuszürke jelige jutott, nagy csatában pedig az előbbi győzött, s mint kiderült, a jelige Szabó Sándort rejtette. A csapatoknál a Mamara és a Fogsorvédő csatáját hozta a finálé: japán művészfilm, Tarantino-alkotás, western és háborús eposz is forgott a MŰvészben, mire eljutottunk oda, hogy a nézők szavazhattak. A legtöbb gombot Kovács Pál és felesége közös műve, a Fogsorvédő kapta, és a nyerteseknek ezúttal is személyesen gratulálhattunk, hiszen ott ültek a nézőtéren.



Humor, kreativitás



Az elmúlt évek töretlen sikerét látva nem is lehet kérdéses a folytatás: a versengést az idén is meghirdetjük, így aki eddig lemaradt, megmutathatja limerickíró tudását.



Gergely Ágnes író, költő megfogalmazása szerint a limerick kötött formájú, ötsoros nonszensz vers, amely az első sor „volt egyszer…” mesei fordulatával bejelentett hős kalandjait beszéli el, a kalandoknak az ötödik sorban félig megismétlődő első vagy második sor szab határt. A rímképlete: AABBA, a BB sorok mindig rövidebbek. Bárkiből válhat limerickíró, csak humor és kreativitás kell hozzá. Ezúttal is két kategóriában (egyéni és csapat) várjuk a műveket, négy témában: sport, közélet, a hely szelleme (az én kis falum/városom) és szabadon választott.



Döntő a fesztiválon



A műveket a színház, a folyóirat és lapunk képviselői előzsűrizik, a döntőt a VIDOR Fesztivál első szombatján rendezzük. A műfaj humoros, a verseny viszont komoly, hiszen mindkét kategória győztese ­jutalmat kap.



A döntőn a versfaragók ötsorosait a Móricz Zsigmond Színház művészei adják elő, az eseményen pedig ott ülnek a jeligék „tulajdonosai” is: eddig minden finálén jelen voltak a győztesek, így a helyszínen köszönthettük őket – bízunk benne, hogy az idén sem lesz másként.



Nevezni ezúttal is jeligés pályázatokkal lehet: a műveket augusztus 16-án délig várjuk az [email protected] e-mail-címre vagy levélben a Nyíregyháza, Dózsa György u. 4–6. címre, a borítékra írják rá: limerick.



Ötsorosok



„Veszélyes egy hely Kambodzsa, hol minden sarkon van kocsma. Ha az ember betép, kiontják a belét: fonhatja máris varkocsba.” (Lackfi János)



„Volt egyszer Magyarba egy Viszkis, nem volt ő szeszélyes, sem hisztis. Kirabolt bankot, szívet is rablott, üldözte közrendőr, sőt tiszt is.” (Garaczi László)



A játékszabályzatot a szon.hu/jatekszabalyzatok alatt olvashatják.