Egy vörös hajú nő narancsszínű szőnyegen fekszik, a felsője zöld, cigarettát tartó ujjain a körömlakk sötétbordó – az élénk színek vonzzák a tekintetet. Mellette egy furcsa szempárra leszünk figyelmesek: Jounes Mohammad az iraki háborúban elvesztette a fél karját, mind a két lábát, és mint a kép aláírásából kiderül, a szemeit is – a fekete-fehér fotó láttán összerezzenünk. Rovarok s bogarak tűnnek fel hússzoros nagyításban, a komoly tekintetű bagoly szürke fotóján semmi más nem színes, csak a szemei és a csőre, a madártávlatból fotózott flamingócsoport pedig olyan, mint egy gyönyörű Monet-festmény. Az izlandi sziklák absztraktba hajlanak, az alulnézetből fényképezett mezei virágok megannyi színnel és formával lepik meg az érdeklődőt, az égbe törő fákat ábrázoló fotón pedig a barna sok-sok árnyalata mellett feltűnik a moha zöld bársonya.



Háború és pandémia



A Rio Grande folyón, az éj leple alatt menekülő migránsok beleolvadnak a sötétségbe, az árvíz után fedél nélkül maradt bangladesi asszony pedig népviseletben, kezében egy kupát szorongatva szemléli a folyó pusztítását.



Tripoliban gépfegyvert szorongatva bújik meg egy fiatal fiú a szétlőtt falak előtt, de jelen vannak a hagyományok is Mexikóból, Görögországból. Beszédes a Capitoliumot ostromlók elvadult, mindenre elszánt ábrázata, a szibériai hidegben bebugyolált kisgyerek fázós testtartása és a szelíd folyó lágy hullámaiból kiemelkedő fiatal nő tekintete.



A turisták nélküli, üres tóparti csónakkölcsönző nyugalmat áraszt, a teljesen üres velencei főtér és a kihalt New York-i utcák láttán viszont összeszorul a szív: a pandémia miatt lezárt világ lenyomatai e fotók.



A fővárosból érkeztek



A képek díjnyertes alkotások, melyek augusztus 24-éig láthatók a Váci Mihály Kulturális Központban.



Az International Photography Awards minden évben megrendezi világméretű versenyét, melyre profik, amatőrök és diákfotósok egyaránt nevezhetnek – a szervezet így segíti a művészeket abban, hogy megismerjék őket. A díjazott képek a fővárosból érkeztek Nyíregyházára: a budapesti Lucy Galéria lehetővé tette, hogy az 53 fotót – ezek között van 26 győztes felvétel, illetve a Best of Show című kurátori válogatás 27 képe – a VMKK látogatói is megcsodálhassák. A galéria a Farmani Group magyarországi bázisintézménye, a cég pedig a világ egyik vezető szervezete, mely a fotózás mellett a designt és az építészetet is támogatja.



Öröm és bánat



A fotópályázatot minden évben meghirdetik, a legutóbbi kiírásukra több mint 10 ezer fotó érkezett tizenhárom kategóriában.



A nyíregyházi kiállításon Alice Gabriner, a Best of Show kurátora gondolatai is olvashatók.



Azt írja, a felvételeken a fényképezőgép mögött állók képzelete és tapasztalatai is megjelennek. Legyen szó vizuális szerelmi költeményről, egyedi megfigyelésről vagy történelmi eseményről, a munka összekapcsolja a művészetet, a bizonyítékokat, a tárgyakat és az időben megdermedt röpke pillanatokat. Naponta 95 millió kép készül, a fotózás egy véget nem érő vizuális folyamat, a fénykép a 3D-s képet lapos síkká alakítja. E kiállítás látogatói végleteket élhetnek meg, hiszen a fotók megmutatják a világ szépségeit és borzalmait egyaránt.