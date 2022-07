Az elmúlt két évben nem mehettek külföldi versenyekre és fesztiválokra a koronavírus-járvány miatt hazánkból sem a művészeti együttesek, most pedig egy időben két európai városban kellene fellépnie Szabó Dénes Kossuth-díjas karnagynak az együtteseivel.



Ezen a héten ugyanis a Pro Musica Leánykar Goriziában, a Cantemus Gyermekkar pedig Rómában öregbítheti a kórusintézmény és Nyíregyháza hírnevét. Mint a beszélgetésből majd kiderül, nem marad magára egyik kórus sem.



– Nem győzöm eléggé hangsúlyozni, hogy a vírusjárvány két éve nagyon visszavetette a művészeti együttesek munkásságát. Olyannyira sújtotta az énekeseket, a táncosokat, a zenészeket a pandémia, mint a középkorban a pestisjárvány, igaz, néhány esetben sikerült megoldani a folyamatos munkavégzést – utalt vissza az elmúlt két esztendő nehézségeire a Nyíregyházi Cantemus Kórus igazgatója.



– Ráadásul a nehézségeket fokozta, ha egy énekkar olyan oktatási intézményhez kötődik, mint a mi esetünkben a Kodály Zoltán Általános Iskola, hiszen szigorú szabályok írták elő, hogy énekórán nem lehetett énekelni, nem lehetett énekkari próbát tartani a gyermekeknek. A félig amatőr együttesek nagyon megsínylették a vírusjárványt, főleg a távol-keleti énekkarok munkásságát vetette vissza, nem is találkozni ezekkel a kórusokkal a mostani versenyeken vagy fesztiválokon. Mi is nehéz helyzetbe kerültünk, újra kell építkeznünk szinte az alapoktól kezdve, s ez a munka nagyon sok energiát felemészt. Remélem, sikerül magunk mögött hagyni a problémákat, és ismét ott lehetünk a nemzetközi kórusmozgalom élmezőnyében.



A hat nagy verseny egyike



– A mostani két nemzetközi verseny jó alkalom, illetve jó lehetőség arra, hogy folytassuk a korábbi évek sikeres szereplését. A sok szép eredménynek köszönhettük azt is, hogy az elmúlt huszonöt évben folyamatosan jelen lehettünk Japán kóruséletében. Ősszel Tolosában már beneveztünk a nemzetközi verseny gyermekkategóriájába, azonban mire megérkeztünk, megszűnt a gyermekkategória, mert a többi gyermekkórus visszalépett, így a felnőttekkel kellett versenyeznünk. Végül a harmadik helyet szereztük meg, de érzésem szerint ettől sokkal jobb volt a gyermekkórus – folytatta a karnagy.



– Mind a két kórus július 14-én utazik külföldre. A Pro Musica Leánykar reggel 8 órakor ül be a Goriziába induló autóbuszba, a Cantemus Gyermekkórus pedig az esti órákban szintén busszal megy Rómába. Gorizia a hat, kórusversenyéről híres európai város (Arezzo, Debrecen, Gorizia, Tolosa, Tours, Várna) egyike, vagyis nehéz verseny vár a leányokra, akik mindennap fellépnek, ugyanis négy kategóriában indulnak: reneszánsz zene, kortárs zene, olasz zeneszerzők, folklór. A gyermekkórus és a leánykar is az én együttesem, azonban egyszerre két helyen nem lehetek, ezért Soma fiam vezetésével mennek a lányok Goriziába. Az énekkaraink már több alkalommal is versenyeztek ebben az olaszországi kisvárosban, számos első díjat és nagydíjat is szereztek itt.



Életre szóló élmények



– Sokkal messzebbre utazik a gyermekkórus Goriziához képest, éppen ezért már utazás közben is szeretnénk koncerteket adni. A tervek szerint Firenze melletti településeken lépünk majd fel, s fogad bennünket a város polgármestere is. Az biztos, hogy Rómában a 11. „Musica Eterna” verseny nyitó és záró hangversenyén is fel kell lépnünk, s talán lesz egy önálló koncertünk is – avatta be a programba szerkesztőségünket Szabó Dénes.

– Szeretném, ha az éneklés mellett turisztikailag is életre szóló élményekkel gazdagodnának a fiatalok. Firenze és Róma kultúrtörténeti jelentőségű városok, a reneszánsz és a barokk korszak jól tanulmányozható a két város műemlékvédelmi épületein. Ugyanakkor fel kell készülnünk arra, hogy mivel Róma belvárosába csak különleges autóbuszokat engednek be, használnunk kell a tömegközlekedést. Nem könnyű negyven gyermekkel a metróban közlekedni, de a kórustagok fegyelmezettek, nem lesz probléma.



Az az utolsó öt méter...



– A versenyen csupán négy dalt kell elénekelni, de gazdag a repertoárunk, így nem jelentenek gondot az önálló koncertek sem. Az elmúlt hetekben voltunk Veszprémben, Komlón, a Dunakanyarban, a Művészetek Palotájában, gazdag és változatos műsort tudunk összeállítani. A produkciók milyensége pedig csak a fellépéseken fog kiderülni.



– Sportnyelven szólva egy 100 méteres futásból az utolsó öt méter tűnik a leghosszabbnak. A műveket viszonylag hamar megtanulják a fiatalok, de az már sokkal több időt vesz igénybe, hogy a negyven kórustag egyformán gondolkodjon, s egymáshoz hangilag is igazodjon. A felkészülés vége a legnehezebb, de remélem, a délelőtti és a délutáni próbáknak köszönhetően minden összeáll a versenyre.