A színvonalból nem engednek



– Azt tapasztalom, hogy a legtöbben ki vannak éhezve az élményekre, és szeretnék bepótolni mindazt, ami az elmúlt két év alatt kimaradt az életükből – ők alig várják, hogy ismét mehessenek moziba, koncertre, színházba. De olyanok is vannak, akik egy kicsit elkényelmesedtek, s megszokták azt, hogy nem mozdulnak ki otthonról – nekünk meg kell próbálnunk őket is visszacsalogatni. Mindent megteszünk ennek érdekében, a legfontosabb cél pedig az, hogy a nézőink – korosztálytól függetlenül – megtalálják a nekik tetsző produkciókat, mindezt úgy, hogy az elmúlt években elért színvonalból nem engedünk.

– Ez gondos, alapos tervezést igényel: a repertoár kialakítása, az évad új bemutatóinak kiválasztása mindig hosszú folyamat eredménye. Az ország legjobb rendezői dolgoznak nálunk, és a visszajelzések azt mutatják, hogy a nézőink hálásak azért, hogy egy-egy darabválasztáskor bátrak merünk lenni. Olyan produkciókat is színpadra állítunk, amilyeneket más teátrumokban nem láthat a közönség – például Broad­way-musicaleket, amelyek már azt megelőzően is rengeteg egyeztetést, szervezést és energiát igényelnek, hogy a tényleges munka elkezdődne.



Új nézőkre is számítanak



– Ilyen volt az elmúlt évadban az Idétlen időkig, amit Európában negyedikként mutattunk be, és amit annyira szeretnek a nézők, hogy többször játszottuk bérletszünetben is. A következő évadban ilyen lesz a Kapj el, ha tudsz!, amitől ehhez hasonló, nagy sikerre számítunk. A meglévő nézőink megtartása mellett újakat is szeretnénk bevonzani a színházba, ehhez pedig ilyen típusú előadásokra van szükség – mondta Kirják Róbert.