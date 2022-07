Színház, mozi, stand-up, improvizáció és koncert: sok stílus és műfaj keveredik a Múviláv – majdnem, mint a filmeken című élő zenés színdarabban, amit Trokán Nóra és Klem Viktor főszereplésével láthatnak az érdeklődők július 30-án a Rózsakert Szabadtéri Színpadon, és amiben jól ismert filmrészletek s népszerű betétdalok segítségével elevenedik meg egy fiatal pár története. A nézők olyan híres filmekre ismerhetnek majd rá, mint a Casablanca, a Csillag születik, A szív hídjai, a Mielőtt lemegy a nap, vagy a La La Land, s mindezt olyan formában láthatjuk, ami több szempontból is eltér a megszokottól.



A nézők fejével gondolkodott



– Amikor a koncepciót kitaláltam, igyekeztem a nézők fejével gondolkodni és olyan előadást csinálni, ami a színházba járóknak igazán jólesik, ami örömet és felhőtlen szórakozást nyújt – mondta lapunknak Klem Viktor, aki amellett, hogy játszik a darabban, a Múviláv rendezője is.



– Szerettünk volna egy olyan kevert műfajú előadást létrehozni, ami megmutatja, hogy a színház úgy is lehet játékos és könnyed, hogy közben lerántja a leplet bizonyos színházi műhelytitkokról. Ezzel nem eltolja, hanem pont hogy közel engedi magához a nézőt a mű. Fontos szerep jut az improvizációnak, ami a Múvilávot jelen idejűvé teszi és ami miatt nincs két egyforma előadás, a közös játékba pedig a nézőket is bevonjuk. Ez nem nyomasztó és direkt interakció, mint a cirkuszban a bohóc mellé állított Pistike, inkább a játékot keressük: egy-egy jelenetben összekacsintunk velük, lebontva a színház képzeletbeli „negyedik falát”, mely a nézők és színészek között van.



– Ebben a Swing à la Django zenekar is részt vesz, és nem csak azzal, hogy csodásan zenélnek, de azzal is, hogy kisebb szerepekben megszólalnak a muzsikusok. Nem szeretnénk túlságosan komolyan venni magunkat, és egy kis egészséges szemtelenséget is viszünk az előadásba. A sztori ugyan szkeccsszerű, de van egy olyan dramaturgiai vonalvezető, ami mentén halad a történetünk: a női főszereplő egy mozi alkalmazottja, aki az első munkanapján megismerkedik egy szintén ott dolgozó fiatalemberrel.



– Filmekről beszélgetnek, a diskurzus pedig közös képzelgéssé alakul: önmagukat látják bele azokba az ikonikus jelenetekbe, melyek egy-egy epizódja továbbviszi kettejük történetét. Ez játék a játékban, melyhez sokat hozzátesznek azok a korábban felvett háttereink, melyek az előadás alatt vászonra vetítve láthatók – mesélte Klem Viktor, aki természetesen nem véletlenül kérte fel Trokán Nórát a szerepre: úgy véli, Nóra az ország egyik legjobb színésznője, s örül annak, hogy egykori egyetemi osztálytársa igent mondott a közös munkára. – A humorunk és zenei ízlésünk is hasonló – tette hozzá a színész.



Speciális élmény



– A Múviláv kuriózum, ami újfajta színházi nyelve miatt speciális élményt nyújt a nézőknek. Bárhol is játszottuk eddig, a visszajelzések pozitívak voltak. Az embereket magával ragadja az előadás hangulata, s képesek elengedni másfél órára a külvilágot – mondta a rendező, s hozzátette: bízik abban, hogy ez Nyíregyházán is így lesz.



SZA