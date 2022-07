- A suliban színészképeket gyűjtöttek az osztálytársaim. A politika már abban az időben is érdekelt, és volt egy kis gyűjteményem a kivágott újságképekből. A rég elfeledett Világesemények dióhéjban című kisméretű, barna színű havilap közölt fotókat olyan államfőkről, akiknek legfeljebb csak a nevét hallottam addig. Ezeket a politikusképeket máig megőriztem, beleragasztva egy nagyméretű „sima” füzetben. Ez adta az ötletet, hogy jó lenne ilyen képeket aláírva megszerezni, és hetedik osztályos koromban kezdtem el írogatni az akkori vezetőknek – idézte fel a kezdetet Márián Zoltán, aki elmondta, hogy az elsők között írt Makariosz érsek ciprusi elnöknek. - A ciprusi kérdés már az 1960-as években napirenden volt (máig sem tudták megoldani), és valamelyik napilap közölt egy képet Makarioszról. Gyerekként feltűnő volt az egyházi öltözete, érdekelt a személyisége, így neki írtam legelőször. Utána Norodom Szihanuk akkori kambodzsai király és Walter Ulbricht, az NDK vezetője következtek.

Felvetődik a kérdés: vajon mindig ugyanazt a levelet küldte el, csak a címzett neve volt más, vagy mindenkit egyedi módon próbált megnyerni?

- Természetesen nem lehetett ugyanazt a levelet írni mondjuk Franco tábornok spanyol diktátornak, mint Nyikita Hruscsovnak, a Szovjetunió Kommunista Pártja első titkárának. Eltérőek az udvariassági fordulatok, a megszólítások, a jókívánságok tolmácsolása, esetleg a gratuláció a születésnapra, vagy a nemzeti ünnepre. A pontos megszólítás nagyon fontos. Nem mindegy, hogy „Őfelsége” vagy „Őfensége”, vagy Ő Királyi Fensége”. Például a császárokat az „Ő Császári Felsége” titulus illeti meg, míg Makariosz érseknek az „Ő Üdvössége” (His Beatitude) dukált.

Többek között sikerült dedikáltatnia a Kádár-Brezsnyev fotót is.

- A szovjet vezetők nem foglalkoztak azzal, hogy válaszoljanak egy gimnazista kérésére. Brezsnyevnek jó néhányszor írtam, sose kaptam választ. A szovjet pártfőtitkár Budapesten járt, és a Magyar Távirati Irodától kaptam egy Kádár-Brezsnyevet ábrázoló közös fotót. A képet elküldtem Kádárnak, kérve, hogy írja alá, és hogy a legközelebbi moszkvai útja során írattassa alá Leonyid Brezsnyevvel is. Nem sokkal ezután kaptam egy levelet Kádár titkárságától, melyben tájékoztattak, hogy a fényképet „Kádár elvtárs már aláírta, és megpróbáljuk teljesíteni kérése másik felét is. Mivel ehhez bizonyos idő kell, kérjük szíves türelmét”. Két hónap múlva visszakaptam a fotót Kádár és Brezsnyev aláírásával. A 90-es évek után volt alkalmam találkozni Kádár akkori titkárnőjével, aki elmondta, hogy emlékszik erre a képre, és hogy „Kádár elvtárs személyesen kérte meg Brezsnyev elvtársat, hogy ő is írja alá”.

Márián Zoltánnak ez már akkor is több volt, mint „hóbort”.

- A családom tudomásul vette ezt a hobbimat. Az osztálytársaim a debreceni Tóth Árpád Gimnáziumban, majd évfolyamtársaim a szegedi József Attila Tudományegyetem Jogi Karán velem együtt örültek, ha egy-egy ismert politikustól választ kaptam. A kollégiumi szobában sokszor kiraktuk a képeket az ágyakra (több ágyra, mert egyre nem fért rá), és nézegettük, gyönyörködtünk bennük.

A Nyíregyházi Városi Ügyészségen kezdtem el ügyészként dolgozni, ahol a kollégáim is tudtak a szenvedélyemről. Később már a spanyol- angol szakot végzett lányom, Dorina sokat segített, és a Spanyolországba, illetve Latin-Amerikába küldött leveleket ő ültette át spanyol nyelvre. A lányom több államfővel is személyesen találkozott, és kért tőlük aláírást. Az egyik ilyen alkalom az volt, amikor Erdélyben szilveszterezett és egy gyulafehérvári ortodox templomban I. Mihály volt román királlyal, feleségével és a kíséretével véletlenül találkozott. Sikerült odamennie a királyhoz, beszélgetett vele néhány mondatot, majd megkérte, hogy készíthessen róluk egy fotót. I. Mihály és a felesége megengedték, a fotót itthon előhívattuk, és elküldtük Genfbe, ahol éltek. A válaszlevélben a király utalt a gyulafehérvári találkozásra, a lányom kérésére a nevemre dedikálta a képet, amit a királyné is aláírt. Ez a fotó a gyűjteményem egyik fontos darabja. Tudomásom szerint Mihály király nem szokott névre szóló dedikációt adni. Egy másik alkalommal Kubában járt, ahol sikerült bejutnia a nehezen megközelíthető havannai Forradalmi Palotába. Ennek egy Raul Castro-aláírás lett az eredménye.

Márián Zoltán diktátoroktól is kért és kapott aláírásokat.

- Nem kis izgalommal írtam a 60-as években Franco tábornoknak, vagy Salazar portugál miniszterelnöknek. Nyilvánvaló volt, hogy megnézik a leveleimet. Igyekeztem tárgyilagosan, csak a szűk tényekre hagyatkozva fogalmazni. De a 70-es években sem volt szerencsés ilyen személyeknek írogatni. Pinochet chilei diktátornak például nem is mertem itthonról levelet küldeni. Akkoriban kijutottam Angliába rokonokhoz, és onnan küldtem el a kérésemet a tábornoknak. Egyúttal azt is kértem, hogy a választ is az angliai címemre küldje. Az meg is érkezett, és egy, a nevemre dedikált, nagyméretű fotót kaptam. Gondban voltam, hogy viszem át vonattal a magyar határon át. Belehelyeztem a nagyméretű bőröndöm aljára, és ráraktam a használt ruhaneműimet. Nem forgatták át.

Édesapámat – tudomásom szerint két alkalommal – „beinvitálták” a rendőrségre. Az egyik Alexander Dubcek, Csehszlovákia vezetője, a Prágai Tavasz kulcsfigurája miatt történt. Az 1968-as Prágai Tavasz után Dubcek hosszú évekig házi őrizetben volt. Sokszor írtam neki, sosem jött válasz. A rendőrségen közölték apámmal: „mondja meg a fiának, hogy ne irkáljon Dubceknek”. Persze, nem hagytam abba. Végül is Dubcek aláírását – kissé konspiratív módon – megszereztem. Dubcek feleségének a nevére, Anna Borsekovának címeztem a borítékot, és ő küldte meg az aláírt fotót, és feladóként ugyancsak Anna Borsekovát tüntette fel. Ez már elkerülte az illetékesek figyelmét. A másik alkalommal Enver Hodzsa albán vezetőnek küldött levelem miatt figyelmeztették apámat.

Türelemjáték is az aláírásgyűjtés, hiszen nem egyik napról a másikra küldik el a kért szignókat.

- Egy-egy válasz megérkezése néhány hetet, de akár több esztendőt is igénybe vesz. Az egy-két év várakozás igen gyakori, főleg Afrika egyes régióit illetően. A legtöbbet azonban – 45 évet – a brunei szultán aláírására vártam. Hassanal Bolkiah szultán a 60-as évek elején került trónra, ma is ő az uralkodó. Úgy évente küldtem egy levelet, de vagy elutasítottak, vagy nem érkezett válasz. Végül egy nagykövet vállalta, hogy megpróbál kieszközölni számomra egy aláírást. A szultán kísérete értetlenül fogadta a kérést, mivel az uralkodó nem foglalkozik ilyen jellegű dolgokkal. Végül a nagykövetnek módjában állt személyesen beszélni a szultánnal, aki ekkor aláírta azt a bizonyos fényképet.

Vajon honnan lehet tudni, hogy hiteles a forrás?

- Manapság az állam és kormányfők aláírás gyanánt gyakran használnak sokszorosító eszközöket. Az egyik legelterjedtebb az autopen. Ez egy kis gépben lévő elektromos toll, ami az alá helyezett képre, iratra olyan mozdulatokkal úgy „írja rá” a politikus nevét, mintha azt ő maga tette volna. Ezeket nehéz kiszűrni, de egy idő után felismerhetőek. Túl egyenletes az írás vezetése, a tinta mennyisége, nincs semmi „átnyomás” a másik oldalra. Ha mégis kétséges, kérni kell még egy aláírt fotót, és összehasonlítani, mert az autopen mindig ugyanúgy „ír alá”, míg kézzel nem lehet kétszer ugyanúgy aláírni. A névre dedikált fotók egyértelműek, ezért mindig igyekszem is ilyeneket kérni.

A csengeri könyvbemutatón is megerősítette Márián Zoltán, hogy körülbelül 3000 darabos a gyűjteménye.

- Legalább kétszer ennyi levelet küldtem el. Soknak többször kellett írni, de többen nem kapják meg a küldeményt, mivel számos helyen igen bizonytalan és szegényes a postai szolgáltatás. Például Sierra Leone puccsal megdöntött elnöke, a világ legfiatalabb államfőjeként 25 éves korában hatalomra került Valentine Strasser a fővárostól távol egy düledező, ablak nélküli, félig romos házban élt az anyjával együtt, ahová kiépített út nem vezetett, nem volt semmilyen infrastruktúra. Posta arra nem járt. Többszöri eredménytelen próbálkozásom után a Reuters hírügynökség ottani tudósítójával, egy segítőkész fiatalemberrel sikerült felvennem a kapcsolatot, aki vállalkozott arra, hogy autójával leutazik Strasserhez, és egy üveg ital fejében megkapta a volt elnök nevemre dedikált aláírását. Az olykor képtelennek tűnő körülményektől függetlenül nincs olyan ország, ahonnan vagy az államfőtől, vagy a kormányfőtől ne kaptam volna pozitív választ.

Nem elégedett meg az aláírások gyűjtésével, könyvformátumban rendezte össze azokat.

- Régóta lejegyzem azokat a történeteket, ahogyan egy-egy ritka, nehezen megszerezhető aláírást megkaptam. Úgy gondoltam, hogy a munkám „megkoronázása”, ha a legérdekesebbeket könyv formájában mutatom meg. Így több emberhez eljut a gyűjtemény amellett, hogy időről időre egy-egy kiállításon is megtekinthető. Az első tárlatot a debreceni Aranybika Szállóban rendeztem 2006-ban. Majd Budapesten a Stefánia Palotában és az Országgyűlés Képviselői Irodaházában állítottam ki 100 tablónyi eredeti anyagot. Az Igazságügyi Palotában, a Berettyóújfalui Városi Bíróságon és a debreceni Kölcsey Központban is rendeztem kiállítást.

Az Államfők dedikáltak - Világhírű autogramok és történetük című, magyar-angol nyelvű könyv 2020 karácsonyán jelent meg, amelyben mintegy 500 személyről írtam, és közel 700 aláírt fotó, levél látható a kiadványban. Megírásában, szerkesztésében, fordításában sokat segített Dorina lányom, aki újságíróként is dolgozott, és a könyv társszerzője. A tavalyi könyvhéten Debrecenben és Budapesten is bemutattuk a kiadványt, amit az őszi Frankfurti Nemzetközi Könyvvásárra is beválogattak. A kötet ajánlásait maguk az uralkodók, államfők írták, és rendeltek is belőle egy-egy példányt. II. Simeon, Bulgária egykori cárja majd későbbi miniszterelnöke, akivel a mai napig baráti kapcsolatot ápolok, ezt írta nekem: „Ami azt illeti, remekműve késő estig ébren tartott, felidézve azt a sok embert, akikkel személyesen találkoztam. Ha nem bánja, szeretnénk a weboldalunkon elhelyezni a könyvét. Ismételten és örömmel gratulálok ehhez az egyedülálló teljesítményhez, legmelegebb újévi kívánságaimat küldöm”.

Márián Zoltán soha nem feledi, hogy honnan indult.

– Csengerben születtem, a nyolc osztályt ott jártam ki az általános iskolában. Ott kezdtem el az aláírások gyűjtését, ez az időszak alapozta meg a későbbieket. A könyvemben számos helyen említem Csengert. Számomra emlékezetes, hogy a postás Józsi bácsi biciklijén ülve lengette a levelemet, és már messziről kiabálta, hogy „Zolikám, jött egy külföldi leveled, de nem tudom elolvasni, hogy honnan!” Egy másik kedves emlék: amikor a debreceni gimnáziumból nyári szünetre hazautaztam és pár újonnan megírt levelet mentem feladni, a csengeri postáskisasszony – sajnos, nem emlékszem a nevére – azzal fogadott, hogy „mióta elmentél, megszűnt a külföldi levélforgalmunk”.

Ezért is örültem, hogy a könyvbemutatóval egybekötött kiállítást sikerült rendezni az O’sváth Házban, ahol a közel 60 éve nem látott osztálytársaimmal, barátaimmal és egy általános iskolai tanárnőmmel is találkozhattam. A rendezvényre sok érdeklődő is eljött, és rendhagyó történelemórát is tarthattam a Makovecz Imre Általános Iskola és az Ady Endre Gimnázium diákjainak. Köszönet érte a város önkormányzatának – a csengeri évek felejthetetlenek!