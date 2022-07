Hamarosan a fény városán, Hollywood bölcsőjén, vagyis Mátészalkán a világ szeme. Alig több, mint három hét választ el bennünket attól, hogy megnyissa kapuit az I. Zukor Adolf Nemzetközi Filmfesztivál, az AZIFF. Augusztus 12-től 14-ig, három napon át számos, a filmes szakmából jól ismert húzónév vendégeskedik Szatmár kapujában, a közönség pedig 65 produkciót tekinthet meg a nemzetközi – ugyanakkor magyar gyökerű – zsűrivel együtt.

Tizenkilenc országból neveztek

Ahogyan azt az esemény hétfői sajtótájékoztatóján Bokor Balázs, a Magyar Hollywood Tanács elnöke bevezetőjében elmondta, a filmkészítők társadalma a hírre azért is felkapta a fejét, mert Zukor Adolf nevével még sehol a világon nem rendeztek filmfesztivált, ahogy filmszínház se nyílt ilyen sehol. Nem csoda, hogy várakozáson felül érkezett nevezés a világ minden tájáról, összesen 19 országból, túlszárnyalva azt a három éves tervet, mit a szervezők egyáltalán álmodni mertek. Ráadásképpen a közönség nem csupán filmeket nézhet három napon át nonstop, de nemzetközi hírű magyar szakemberek filmes beszélgetéseinek, előadásainak is a tanúja lehet.

– Komoly vállalás, hogy Mátészalka – szövetségben a Magyar Hollywood Tanáccsal – egy nemzetközi filmfesztivál életre hívásába fogott – fogalamzott köszöntőjében dr. Hanusi Péter polgármester. A nemzetközi színtérről sokan jelezték: ellátogatnak Mátészalkára, és a szakmai programok résztvevői is mindnyájan nemzetközi hírű magyar szakemberek. A fesztivál egy új gyöngyszeme lesz Mátészalkának, amire büszkék vagyunk – hangsúlyozta a városvezető, gratulálva a szervezőknek. És most nézzük a részleteket!

– Nem lesz könnyű dolga a zsűrinek, hiszen kiemelkedő művek mentek át az első rostán – mondta el Asperján Tamás fesztiváligazgató.

– Már a felének is nagyon örültünk volna még akkor, amikor az egész esemény megálmodtuk. Mindenki nagy várakozással tekint a program elé, a külföldi nevezőink már azért nagyon hálásak, hogy egyáltalán zsűrizhető a filmjük egy Adolf Zukor nevét viselő fesztiválon. Nagyon fontos, hogy sikeresek legyünk, hiszen minden évben szeretnénk ezt a rendezvényt megtartani, és bízunk benne, hogy beleillik abba az imázsba, amit Adolf Zukor a filmezés terén megvalósított. A produkciók poszterein mindenki feltünteti a fesztivál logóját, ezzel is olyan szinte emelve a városnak, Zukor Adolfnak, és nekünk, magyaroknak a nevét, ami első körben el sem tudtunk képzelni. Bízunk benne, hogy nemzeti visszhangot tudunk a fesztiválunkkal kelteni – fűzte hozzá.

… és 21 főkategóriában

Sok amerikai film pályázott, tette hozzá, a görög, indiai, dél-amerikai és magyar nevezők ugyancsak remek filmekkel pályáztak, illetve érkezett egy nagy figyelemre várományos ukrán nevezés. Nem kétséges, minden filmrajongónak Mátészalkán a helye e napokon. De még mindig nem mondtunk el mindent.

– Fő kategóriából 21 lesz, a legjobb filmnek, a legjobb férfi- és női főszereplőnek, a legjobb dokumentum- és rövidfilmnek stb. járó díjakat osztunk, és lesz még egy főkategória, a közönségdíj. Számunkra ez a legfontosabb, hiszen ahogy a névadó, a nagy mozimágus is gyakran hangoztatta: „A közönség sohasem téved!” – fogalmazott a négy fesztiválalapítóból a harmadik, Várkonyi György. (A negyedik, Doór Attila ezúttal nem volt jelen.) A zsűri által kiválasztott „Finalist” kategóriába beválogatott produkciók kerülnek tehát a közönség elé. A díjak minősége, esztétikája, szépsége is igyekszik felzárkózni ahhoz a magas színvonalhoz, amit Adolf Zukor neve és rangja megkövetel.

A végére is maradt néhány húzó név, mert ahogy Bokor Balázs fesztiválalapító elmondta, arra is törekedtek, hogy a zsűri összetétele ugyancsak nemzetközi legyen, ezzel együtt magyar is. Elnöke Hargittai László Balázs Béla-díjas vágó, a Közép-Kelet-Európai Vágószövetség elnöke lesz, aki az elmúlt évek szinte valamennyi magyar filmjén dolgozott. A tagok pedig: Bunyik Béla producer, filmfesztivál-alapító Los-Angelesben, a magyar Oscarra nevező filmek amerikai disztribútora, Sinkovics Géza Amerikában élő operatőr, Pikali Gerda színművész, és Buzogány Béla színművész-rendező, aki Mátészalkát képviseli.

Zukor Adolf Nemzetközi Filmfesztivál

Filmes fejtágítók

A folyamatos filmvetítések mellett fontos szakmai beszélgetésekre is sor kerül. Egyik programként az Adolf Zukor alapította Paramount Pictures múltját, jelenét és jövőjét mutatja be Hubai Gergely filmesztéta. Ráduly György a Nemzeti Filmintézet filmarchívumának vezérigazgatója a magyar film 120 évéről beszél nemzetközi kitekintésben. Hargitai László, aki az Origo Filmstúdióban a legtöbb ott forgó amerikai filmbe bedolgozott már, a filmes utómunkáról tart előadást. Jön a 25 dollár című film teljes alkotógárdája, ahogy egy új amerikai-magyar koprodukcióé is, amelyet augusztusban kezdenek forgatni. Fonyódi Tibor a Nemzeti Filmintézet forgatókönyvírói igazgatója – nincs olyan magyar forgatókönyv, amit ne ő hagyna jóvá – az ideális forgatókönyvről tart előadást. Vendég lesz Piroch Gábor nemzetközi kaszkadőr, és remélhetően Mac Ruth is, a Düne Oscar-díjas hangmérnöke, aki most éppen Mexikóban forgat. És még valaki: Szabó István Oscar-díjas magyar filmrendezővel is személyesen találkozhatnak a filmbarátok.

