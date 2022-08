Az összkari szám után dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere mondott köszöntőt.

- Ez a ma esti koncert az államalapítás ünnepén az önkormányzati rendezvénysorozatnak és a kórusfesztiválnak is kiemelkedő értéke. Nyolc ország kórusai látogattak el hozzánk, s elhozták nemzetük kultúrájának egy szeletét. Nyíregyháza lakói művészetet és kultúrát szerető emberek, s büszkék az előadó együtteseikre. Örömmel fogadták a most ide érkező énekkarokat, amik bemutatták műsorukat Nyíregyházán és a megye több településén is. Gratulálok a fesztivál szervezőinek is, akik azért dolgoztak, hogy felejthtetlen koncertek közönsége lehessünk. Az elmúlt napok hangulata megalapozta a gálakoncertet. Remélem, az elmúlt néhány napban barátságok is kötődtek, a kórustagok pedig elviszik hazájukba Nyíregyháza és Magyarország jó hírét. Örizzenek meg bennünket emlékeikben, s jöjjenek vissza két év múlva a fesztiválra, de jöhetnek akár egyénileg is – fogalmazott a megyeszékhely vezetője.

A gálakoncertek életében hagyomány, hogy a fellépők sorrendjéről a szerencse dönt. Így volt ez szombat este is. A fesztivál támogatói sorsolták ki ugyanis, hogy éppen melyik együttes következik. A közönség vastapssal köszönte meg a fellépő énekkarok műsorát, s még szívesen hallgatták volna a gálán bemutatott vidám és vérpezsdító, vagy akár táncolásra késztető dalokat, de a kötött időpontok miatt nem volt lehetőség ráadásra, mivel a programban további összkari művek is szerepeltek A fesztivál egynemű kórusai és vegyeskarai ugyanis délelőttönként műhelymunka keretében új dalokat tanultak meg neves külföldi karnagyok vezetésével, s ezeket a produkciókat is bemutatták a gálán, amelyen dr. Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár is elmondta gondolatait.

- A ma esti csodálatos este után nem olvasom fel az előre megírt beszédemet. Vallomással tartozom: hatéves koromban kezdtem kórusban énekelni, majd kóruskarnagyi szakon tanultam tovább, a pécsi tudományegyetemen karvezetést tanítok. Több évi kényszerszünet után ma csodát láttam Nyíregyházán. Azt hittük, hogy a koronavírus-járvány miatt gyengül a kórusmozgalom, de ma Nyíregyháza bebizonyította, hogy ez nem igaz. Ahogy a legelő számban is elhangzott, énekelni jó, együtt énekelni csodás. Valljuk: aki kórusban énekel, az boldog. Aki kórusban énekel, az az együttműködés embere. Aki kórusban énekel, őrzi és gazdagítja a kultúrát. Aki kórusban énekel, az tudja, hogy az élet a szabadság és a szabályok harmóniája. Aki kórusban énekel, tudja, békének kell lennie, s nem háborúnak. Legyen béke, szabadság, együttműködés! Legyen kultúra, legyen több kultúra, legyen boldogság, legyen több boldogság! Köszönjük Nyíregyházának és a Cantemusnak, köszönjük a magyar kóruskultúrának és köszönjük Szabó Dénes karnagynak ezt az estét. Éljen a kóruskultúra, éljen a művészt! - zárta beszédét az államtitkár.

A gálakoncert és a fesztivál zárásaként összkari előadásban felcsendült Szörényi-Bródy népszerű, himnikus dala az István, a király című rockoperából, amit a közönség is a kórustagokkal énekelt: Felkelt a napunk, István a királyunk… Vezényelt Szabó Soma Liszt-díjas karnagy, közreműködött a Theater Brass.

A hálás közönség felállva és vastapssal köszönte meg a felejthetetlen estét és egyben a fesztivál öt napját.