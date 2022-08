Mindegyik produkció után zúgott a vastaps csütörtök este Nyíregyházán a Kossuth téren. A városháza előtt felállított színpadon rendezték meg ugyanis a XIV. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál folklór estjét. A koncerten fellépő énekkarok hazájuk népi kultúrájából adtak ízelítőt a szép számú közönségnek.

A hangverseny megkezdése előtt egy órával dr. Kovács Ferenc fogadta a városháza díszetrmében a fesztivál alkalmából Nyíregyházára érkezett énekkarok vezetőit, képviselőit, valamint a kórusfesztivál szervezőit.

– Nyíregyháza számára nagyon fontos, hogy ápolja a nemzetközi és a testvértelepülési kapcsolatokat. Polgármesterként külön öröm számomra, ha olyan programjaink vannak, amelyek miatt sok külföldi vendég is eljön hozzánk. Most éppen két ilyen rendezvényünk is van, az ifjúsági kerékpáros világkupa és a kórusfesztivál. A kétévente megrendezendő Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál a város nagy rendezvényei között szerepel, kiemelt figyelmet fordít rá az önkormányzat. Nyíregyházán hagyományt tisztelő és művészetet szerető emberek élnek. A Cantemus kóruscsalád élő példa a tehetségek felkarolására, az értékek létrehozására. Szerte a világon elismerik a Cantemus-kórusok munkáját, amit jeleznek a díjak, s nagyon sok szeretetet is kapnak az énekkarok. Bízom benne, hogy a szeretetből fog jutni a nálunk vendégeskedő énekkaroknak is. Örülök, hogy eljöttek hozzánk, örülök, hogy bemutatják kulturájukat a folklór esten. Remélem, megismerik a városunkat is. Kívánom, érezzék jól magukat, s majd visszavárjuk a kórustagokat sok-sok szeretettel – fogalmazott többek között a megyeszékhely vezetője, majd ajándékkal kedveskedett az énekkarok vezetőinek.