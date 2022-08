Hogy mi a közös a nyírbátori Báthori-várkastélyban és a református templomban, a pócspetri polgármesteri hivatal épületében és a szatmárcsekei Kölcsey-kúriában? Hazánk történelmi emlékhelyei ezek: olyan helyszínek, amelyek nemzeti, felekezeti, regionális vagy kisebbségi szempontból kiemelkedőek. Lehetőséget nyújtanak arra, hogy a hozzájuk látogatók megtapasztalják a magyar történelem sorsfordító eseményeit, tragédiáit vagy dicső pillanatait.



A fent említett épületekhez csatlakozott a napokban a szabolcsi földvár és templom, így jelenleg az országban hatvan történelmi emlékhely található – ezek jelentőségét a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság javaslata alapján kormányrendelet ismerte el, egységes megjelölésükről a Nemzeti Örökség Intézete gondoskodik. Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója a bővítéssel kapcsolatban azt mondta: kiemelten fontosnak tartja, hogy történelmünk jeles helyszínei minél kitüntetettebb figyelmet kapjanak, és beépüljenek a köztudatba.



Bekerült a történelemkönyvbe



Szabolcs önkormányzata jó pár évvel ezelőtt határozta el, hogy benyújtják a pályázatukat, mert ahogy korábban Csegei László polgármester lapunknak fogalmazott: a település a múltja és jelene miatt megérdemelné, hogy ismét régi fényében tündököljön. 1092-ben itt tartották Magyarország első zsinatát, ahová Szent László király az egész ország területéről meghívta az egyházi és közjogi méltóságokat.



– Fontos a településünket a saját helyén pozicionálni, hiszen az egykori Szabolcs vármegye névadó településéről, egykori ispánsági központról, törvényhozó helyről beszélünk. Vannak olyan községek, városok, amelyeknek hiába vannak meg az adottságaik ahhoz, hogy vonzzák a látogatókat, a turistákat, nem tudják ezt kihasználni, mi ennek éppen az ellenkezőjére készülünk. Az, hogy itt áll egy több mint ezer éve emelt erőd és hogy a király vezetésével zsinatot tartottak itt, különleges, egyedi adottság: örökség, ami egyben kötelezettséget is jelent. Harmadszori nekifutásra kaptuk meg ezt az elismerést, amihez nagyon komoly dokumentációt nyújtottunk be történészek, régészek, a történelmi egyházak ajánlólevelével. Tudatosan készültünk erre a címre, minden, az utóbbi években megvalósított fejlesztésünk erről szólt, ezt készítette elő. Van kerékpáros- és motorospihenőnk, túrahajó-kikötőnk és szeretnénk létrehozni egy földvártörténeti bemutatóközpontot, ahol nem csupán a szabolcsi földvárat mutatnánk be, hanem az európai földvárak történetét is.



– A földvár végre bekerült a történelemkönyvekbe, és azt szeretnénk, ha minden általános iskolás a tanulmányai alatt legalább egyszer ellátogatna ide. Egy kicsit beleszagolhatnának a levegőbe: időben visszamehetnének a honfoglalás korába, láthatnák a földvár megmaradt részeit, belecsöppennének a múltba.



Komoly lehetőség



– Nagyon fontos, hogy meg tudjuk szólítani a fiatalokat, s hogy olyan élményekkel gazdagítsuk őket, amelyek fogékonnyá teszik őket a magyar történelem iránt, ezért az egyik nagy álmunk a tematikus táborok szervezése. Ezek középpontjában a hagyományőrzés és a honfoglalás kora állna, lehetne napközis jellegű vagy ottalvós is, hiszen ehhez a szálláslehetőség, illetve az infrastruktúra is adott. Biztos vagyok abban, hogy a gyerekek jól éreznék magukat, sok élménnyel térnének haza, ismeretekkel gazdagodnának, és a szülők is tudnák: a gyermekük jó helyen van. Én ezt komoly lehetőségnek tartom – mondta a polgármester, aki szerint azzal, hogy megkapták ezt a minősítést, bekerülhetnek a turizmus vérkeringésébe.



Úgy véli, sokat javítana a helyzetükön, ha a földvár környékét az önkormányzat tarthatná rendben. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. ugyanis elhanyagolta a kaszálást, a fűnyírást, így az idelátogatókat nem olyan kép fogadja, mint amilyet ez a történelmi szempontból jelentős helyszín megérdemelne.



– Mint minden történelmi emlékhely, mi is felállíthatjuk majd a címet igazoló bronz sztélét, és úgy tervezzük, hogy jövő év május 20-án, az 1092-es zsinat évfordulóján nagyszabású eseményen ünnepeljük meg, ebbe pedig szeretnénk bevonni a katolikus egyházat is – tette hozzá Csegei László.



SZA