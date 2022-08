Éppen a mai napon van 185 éve annak, hogy Nyíregyháza szabad privilegizált város lett. Hosszú út vezetett odáig, míg a település lakóinak álmából valóság lett. Ilyés Gábor helytörténészt kértük arra, elevenítse fel a múltat.



Befolyásos pártfogók



– Nyíregyháza 1786-ban már mezővárosi ranggal rendelkezett, a település lakói pedig 1824-re a földesuraiktól is sikerrel megváltották magukat. Nyolc évvel később, 1832-ben már azért indítottak mozgalmat, hogy az uralkodó révén biztosított privilégiumok által városukat szabadnak, lakóikat pedig polgárnak nevezhessék, valamint a régi helyett új pecsétet is kapjanak – merült el a régi eseményekben Ilyés Gábor.



– Ügyükhöz igyekeztek befolyásos pártfogókat találni az udvarnál, és az anyagi kiadásokat sem sajnálták. Ha kellett, akkor Jármy Menyhért fiskális és Kralovánszky András albíró személyesen is megjelentek Budán és Bécsben. A fáradozásaik 185 évvel ezelőtt értek célba, amikor 1837. augusztus 31-én V. Ferdinánd uralkodó aláírta azt a privilégiumlevelet, amelynek eredeti példánya a megyei levéltárnak egyik kincse, és amelynek néhány sora olvasható a városháza bejárata melletti bronztáblán: „…A nyíregyházi lakosok a mesterségeket és ipart mind inkább gyarapítani, mindennemű mesterembereket és míveseket, kebelökbe befogadni, gyermekeiket is a mesterségekre és művészetekre nevelni, s az ezekhez kívántató tudományokra oktattatni kívánják…”

– E privilégium jelentősége az volt, hogy Nyíregyháza szélesebb körű önkormányzatot és mai értelemben vett városi szervezetet kapott, amelynek élén a „népszószóló”, vagyis a polgármester állt. E privilégium megteremtette a városias fejlődés közigazgatási alapját.



Új pecsétet is adományozott



– A királyi privilégiumot 1837. december 4-én Inczédy György főhadnagy hirdette ki a városi gyűlésen. Az uralkodó új pecsétet is adományozott a városnak: „…Nyírfák között van egy veres fedelű fehér Templom felemelkedett s ezüst csillaggal tetézett toronnyal, […] a veresre festett alsó részen pedig egy búzavirág színű karmányba öltött emberi kar markában megért termésű arany kalászokat, mint az ottani mezei gazdaságnak legfőbb ágát tartva szemléltetik.”



Üdvrivalgással fogadták



Szabolcs vármegye is kihirdette a privilégiumot a december 18–19-i közgyűlésén, így aztán megkezdődhetett a lázas készülődés a kiváltságlevélben foglalt városi szervezet felállítására, a város lakossága körében történő beiktatására és az ehhez kapcsolódó ünnepség előkészítésére. E nevezetes napot 1838. január 22-re tűzték ki. Az ünnepség kezdetén a városházán tartottak egy gyűlést Kállay Péter első alispán elnöklete alatt a város elöljárói és előkelőségei jelenlétében. Ezt követően a városháza elé vonult a küldöttség, ahol a megyei főjegyző hangosan felolvasta a szabadalomlevél teljes magyar fordítását, melyet a jelenlévők üdvrivalgása fogadott. A kihirdetést követően istentiszteletek következtek. Előbb a katolikus, majd az evangélikus templomba vonultak hálaadásra.



– A templomból a nagyvendéglőbe siettek az előkelőségek, ahol 230 főre terített asztal várta őket, míg a köznépet a Csillag kocsmában fogadták, ahol mintegy 200 személyt vendégelt meg a város. Így lett mindenki számára emlékezetes a nap, majd a 17 és fél ezer lakosú városban hamarosan meg is alakult az első választott városi tisztikar Inczédy György polgármesterrel az élen.

KM