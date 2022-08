Harmadik napjához érkezett Mátészalkán az első Adolf Zukor Filmfesztivál. Az előző, második napon leginkább a független filmeké volt a főszerep, és a különböző előadások, kerekasztal beszélgetések során bizonyosságot nyert, miért annyira fontosak a stúdióktól független, kis költségvetésű filmek, amelyek nem elsősorban a direkt szórakoztatás miatt születtek, hanem megpróbáltak közelebb férkőzni a mindennapok valóságához.

Sokakat vonzott a beszélgetés Adam Koblerrel, aki úgy mutatatta be legújabb opusát, hogy ebben több alkotótársa a segítségére volt. Nagy várakozás előzte meg Tom Aspy, azaz Asperján Tamás már eddig is számos díjjal kitüntetett alkotását, A pillanat című filmet, amely olyan társadalmi értelemben is tanulságos érzékenységgel mutatta be egy fiatal lány küzdelmét a gyógyíthatatlan betegséggel, ahogy a témához még soha senki nem nyúlt. A film egyike a számos különlegessége közül, hogy a Móricz Zsigmond Színház korábbi kiváló művésze, Fellinger Domonkos is kapott benne egy fontos szerepet. Az alkotást egyébként nem a kiadott időpontban vetítették, hanem a nap végén, hogy minél többen láthassák, és utána még lehetőség legyen estébe nyúlóan egy meghitt beszélgetésre az alkotókkal a mozikertben.

A nap egyik csemegéje volt a találkozás Fonyódi Tiborral. A Nemzeti Filmintézet forgatókönyv fejlesztési igazgatója nem csak arról számolt be, hogy mennyi új film fejlesztése és gyártás-előkészítése van folyamatban éppen, de a magyar film piaci lehetőségeinek a kiszélesítéséről, a filmírók képzéséről is szó esett. – Fontos lenne kialakítani annak a módszertanát – akár profi nyugati forgatókönyvírók bevonásával is –, hogyan kell elkészíteni egy eredeti forgatókönyvet vagy egy jó irodalmi adaptációt, erre nemzetközi összefogással nagyobb figyelmet kívánunk fordítani a jövőben – mondta el. Mivel ma Magyarországon nem kerülhet úgy forgatókönyv gyártásba, hogy ő ne látta volna, ezért a jelenlévő filmesek is nagy figyelemmel hallgatták, alighanem megfogadva hasznos tanácsait.

Sokan szívesen találkoztak volna Piroch Gábor kaszkadőrrel is, de ő sajnos megfázásos betegsége miatt kénytelen volt távol maradni.

A mai zárónapon ugyancsak fokozott érdeklődésre tartott számot a zsűri elnökének, Hargittai Lászlónak a filmes utómunkáról szóló előadása, és nagyon sokan várják már a találkozást Szabó István Oscar-díjas filmrendezővel is. De a legnagyobb várakozás a díjkiosztó gálát előzi meg, amikor a Szentpétery Zsigmond Kulturális Központban végigfutó vörös szőnyegen felvonulnak mindazok, akiket a saját kategóriájában a zsűri, de legfőképpen a közönség a legérdemesebbnek tartott az elismerésre.