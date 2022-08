A korábbi évek hagyományaihoz híven a Nyíregyházi Cantemus Kórus együttesei köszöntötték a fesztiválra érkezett énekkarokat. A Cantemus Gyermekkórus és a Cantemus Vegyeskar egy-egy dallal üdvözölte az énekkarokat és a vezetőjüket. A műsorban többek között Kocsár Miklós, Daróci Bárdos Tamás, Britten, Gyöngyösi Levente, Eric Whitacre művei csendültek fel Szabó Dénes Kossuth-díjas és Szabó Soma Liszt-díjas karnagyok vezényletével. Az előadott kórusművek mellett nagy sikert aratott az is, hogy a kórusok saját anyanyelvén is elhangzott egy-egy üdvözlő mondat.

A külföldi énekkarok közül a Baszkföldi Ifjúsági vegyeskar is színpadra állt Elisenda Carrasco karnagy vezetésével. Összeállításukban szerepelt Rahmanyinov-, J. Vila-, Orbán-szerzemény is, befejezésül pedig a vérpezsdítő Son de la Loma című dalt énekelték el fergeteges sikert aratva.

A nyitóhangverseny zárásaként Kocsár Miklós: Jubilate Deo című szerzeménye csendült fel több száz ajakon.

KM