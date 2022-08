Ötvenkilenc éve készült A Tenkes kapitánya 13 részes, fekete-fehér magyar televíziós sorozat, amelyet Örsi Ferenc forgatókönyve alapján Fejér Tamás rendezett, a fülbemászó zenéjét Vujicsics Tihamér komponálta. Azért is emlékezetes a Rákóczi-szabadságharc idején Dél-Baranyában játszódó film, mert ez volt a Magyar Televízió első és egyik legsikeresebb sorozata. Máig emlékezetes Eke Máté, báró Eberstein Eckbert ezredes vagy Buga Jakab szerepének formálója, Zenthe Ferenc, Ungváry László és Szabó Gyula. A Magyar Nemzeti Táncegyüttes táncjátékában - megőrizve a film legjelentősebb, legszórakoztatóbb epizódjait -, megidézi a kuruc kor legendás alakjait, zenei- és mondavilágát, felidézik nemzetünk történelmi hagyományait, nevezetes és névtelen hőseinket. Mindez kedden este fél kilenctől a Sóstói Múzeumfaluban látható a 30. Jubileumi Mandala Nyár keretében.

– Fantasztikus sikere volt a televíziós sorozatnak. Aki ismeri, akkor is fel tudja idézni a főcím dallamát, ha évtizedekkel ezelőtt látta utoljára. Nekünk személyesen is sokat jelent Eke Máté története, ezért döntöttünk úgy a kétezres évek elején, hogy a zene és a tánc nyelvén szeretnénk elmesélni az embereknek – mondta Zsuráfszky Zoltán Kossuth-díjas táncművész, koreográfus, kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes művészeti igazgatója, az előadás rendező-koreográfusa. – Kevés filmes vagy színpadi feldolgozása van a Rákóczi-szabadságharc időszakának, noha az a magyar történelem egy igen jelentős korszaka, melyből máig sokat tanulhatunk. Ezért is tartottuk fontosnak, hogy egy olyan előadásban beszéljünk róla, amely játékosságával, emblematikus jeleneteivel a fiatalabb és az idősebb generációknak is remek kikapcsolódást biztosít. A történet, a gyönyörű korabeli jelmezek és díszletek, valamint Sebő Ferenc csodás zenéje azokat is rabul ejti, akik soha nem látták a sorozatot.