Keddi programok

Móricz Zsigmond Színház

Krúdy Kamara

17 óra: Vircsaft (Gólem Színház)

Bencs-villa

17 óra: „Mit ér epedő kebel...?” Az ismeretlen Kölcsey Ferenc

Nagyszínpad

19 óra: Válaszfalak (Orlai Produkciós Iroda)

Szindbád rendezvénytér

Kiállítás a nyíregyházi színjátszás történetéről

Kossuth tér

17 óra: Élőszobor

17.30: Hulahopp

18 óra: Ad Hoc Team, Artézis

19.30: Stand-up zsonglőr

Nagyszínpad

20 óra: Horgas Eszter, Falusi Mariann és a Class Jazz Band koncertje

VIDOR Kert

16 óra: Babszem Jankó (Majorka Színház)

22 óra: Ephemere-koncert

23 óra: DJ Váczy

Evangélikus nagytemplom

16.30: Bán István orgonakoncertje

Pál Gyula Terem

Természetes – Natürlich – az iserlohni Kunstverein és a nyíregyházi Hadron Művészeti Egyesület közös kiállítása

Krúdy Gyula Art Mozi

17.30: Kis lecke a szerelemről, francia vígjáték



Világslágerek a VIDOR nagyszínpadán



Nyíregyháza. Chick Corea, Piazzolla, Madonna, John Lennon, George Michael, Paul Simon, Tina Turner, Freddie Mercury – ők mindannyian velünk lesznek kedden a ­VIDOR Fesztiválon, legalábbis a dalaikon keresztül, mégpedig a Class Jazz Band formáció segítségével.



Bevált az elgondolása



Horgas Eszter köztársasági érdemkereszttel kitüntetett, Artisjus-díjas fuvolaművész több mint húsz évvel ezelőtt alapította meg a Class Jazz Band formációt azért, hogy a különböző zenei műfajokat egy zenei rendszerben egyesítő ún. crossovert népszerűsítse.

Az elgondolása tökéletesen bevált, a telt házas, nemegyszer világsztárokkal adott hazai és külföldi koncertjeik ugyanis bebizonyították, hogy még a klasszikus zenéhez szokott közönség is nyitott a műfaj befogadására. Repertoárjukon klasszikus és jazzszerzők művei, illetve az azokból készített átiratok szerepelnek, de a népzenei hatás is gyakran érezhető dalaikon. Az elmúlt években Európa számos részén koncerteztek, de olyan országokat is meghódítottak, mint Mexikó vagy Mauritius – ma este őket köszönthetjük a VIDOR Fesztivál nagyszínpadán.



Színház és zene



Koncertjükre Falusi Mariannt, a hazai kulturális élet egyik legkedveltebb és legsikeresebb előadóját hívták vendégül.

A népszerű énekesnő előbb elvégezte a Konzervatóriumot, majd a Zeneművészeti Főiskola tanárképző szakán tanult. 1983-ban a Ki mit tud? győztese lett jazzénekes kategóriában, 1983–1985 között a Stúdium Dixieland szólóénekese volt. 1988-ban Lang Györgyivel megalapították a Pa-Dö-Dő együttest, mely azóta is működik, és mellyel annak ellenére is járják az országot, hogy Györgyi tolószékbe került.

Falusi Mariann számos színházi előadásban játszott, több televíziós tehetségkutató műsor zsűritagja volt, folyamatosan koncertezik szólóban is.

Ma este 20 órától e két fantasztikus hölgyé, illetve társaiké a nagyszínpad – a páratlan zenei élmény garantált.

Jazz, sanzon és népzene

A VIDOR Kert ma esti fellépője, az Ephemere két éve alakult, az együttes magja a két énekes, Caussanel Izabella és Orbay Lilla. Zenéjük a jazz, a sanzon és egy kevés népzene fúziója, amely leginkább egy 1930-as évekbeli dohányfüstös bár hangulatát idézi.

A repertoárjuk igen színes, hiszen játszanak saját dalokat, jazzstandardokat, francia sanzonokat, popdalokat, és mert befogadják a népi hatásokat is, a muzsikájukat sajátos hangzásvilág jellemzi, az együttest az improvizatív, jazzes játékmód és a megkomponált zenei anyag kontrasztja teszi különlegessé. Az Ephemere szó franciául tiszavirágot jelent, a nevükből adódóan pedig gyakran kiegészülnek vendégzenészekkel, azonban van egy fix zenekari felállásuk is – ebben láthatjuk, hallhatjuk őket ma 22 órától.



Meg nem írt versek és el nem készült levelek



Bús düledékek. A Vörös Postakocsi és a Szabolcs-Szatmár- Beregi Szemle munkatársai – Béres Tamás, Csabai László, Gerliczki András, Karádi Zsolt, Kulin Borbála, Kürti László, Oláh András – az utóbbi években minden VIDOR-on elkápráztatták az irodalomkedvelőket, s erre készülnek ma délután is. Álltak már a közönség elé Arany-paródiákkal, Bohumil Hrabal segítségével megidézték azon írókat, akiknek műveit a nyíregyházi színházban bemutatták, de ledér múzsákat is tollhegyükre tűztek.

Ezúttal Kölcsey Ferenc eddig ismeretlen műveit tárják a közönség elé. Bemutatják a költő meg nem írt verseit, leveleit, elmélkedéseit, naplóbejegyzéseit. A programban nemcsak megállnak Huszt romvárának bús düledékein, de bepillantanak a csekei kúria dolgozószobájába is, hogy megidézzék „édes Pali”, azaz Szemere Pál, a törékeny Kazinczy Ferenc és az agyonkritizált Berzsenyi Dániel fenyegető szellemalakját is… – a programot, ami 17 órakor kezdődik a Bencs-villában, nem szabad kihagyni.



Orgonamuzsika a templomban

Orgonaszó. A VIDOR Fesztivál programjai között az utóbbi években mindig találunk komolyzenei eseményt – nincs ez másként most sem. Azokat, akik a vidámság közepette is szívesen hallgatnak klasszikusokat, Bán István, a budavári evangélikus templom orgonistája, a budavári Bach Fesztivál és a Bach mindenkinek sorozat művészeti vezetője várja – a zenész a mai koncertjén Bach mellett olyan ritkán hallható szerzők műveit is megszólaltatja, mint Sigfrid Karg-Elert, Anton Bruckner vagy Franz Schmidt. A 16.30-kor kezdődő koncertnek a nyíregyházi evangélikus nagytemplom ad otthont.

Imádják a fesztiválszezont

A neves balkáni kiválóságok méltó utóda a macedón zenész.

A macedón kisvárosból, Strumicából indulva a Dzambo Agusevi Orchestra felért a nemzetközi zenei élet tetejére, és arról, hogy a leghíresebb balkáni együttesek szintjére emelkedett, szombat este a VIDOR Fesztiválon mindenki meggyőződhetett.

A tíztagú zenekar vezetője Dzambo Agusevi, akit „a funky tigris” becenéven is ismernek, és aki a zene szeretetét az anyatejjel szívta magába, hiszen a családja generációk óta muzsikált. Gyerekként mindennap elkísérte apját a próbáira, a zenekar karmestere pedig látta, hogy milyen figyelmesen tanulmányozta a zenészeket, ezért megajándékozta egy trombitával. Innentől nem volt megállás: elhatározta, hogy ő lesz a Balkán legnagyobb trombitása. Tagja lett nagybátyja zenekarának, és amellett, hogy elmélyedt a dél-balkáni fúvószenekari műfajban, nyitva tartotta a fülét. Nyugatról és keletről érkező zenéket is hallgatott, s a cigány örökségére építve fejlesztette ki jellegzetes stílusát.



Mindent megnyertek



Megalapította zenekarát, s jöttek a megmérettetések. A Kumanovo Trombitafesztivált 2006 és 2011 között minden évben megnyerték – ezután „eltiltották” őket, hogy esélyt adjanak másoknak is. Dzambo érezte: készen áll arra, hogy szerb fúvószenekarok ellen is ringbe lépjen. Elindultak a Dragacevski Sabor Guca versenyen, ami a világ legfontosabb fúvószenekari megmérettetése, és beírták nevüket a híres esemény történetébe: 2011-ben a zsűri és a közönség is őket tartotta a legjobbnak.

Dzambóval az EACEA támogatásával megvalósult nyíregyházi koncert előtt beszélgettünk, és természetesen szóba kerültek a balkáni zene legismertebb képviselői, Goran Bregović és Boban Marković is – azt mondta, tiszteli a nagy elődöket, de ők már egy új generáció tagjai, ez pedig a dalaikon is érzékelhető.



Visszaigazolás és motiváció



– A zenénk a hagyományainkra épül, a cigány és a török népzene motívumaira, de nyitottak vagyunk a világra s a modern irányzatokra. Így a dalainkban van funky, reggae, groove, jazz és soul – ez különböztet meg bennünket a hasonló zenekaroktól – mondta Dzambo, akitől megtudtuk: nagyon szeretik a fesztiválokat, korábban a Szigeten is felléptek.

– Mindenhol szeretünk zenélni, akár kisebb klubokban is, de amikor több ezer ember hallgat bennünket, átvesszük a közönség energiáit, és ez nagyon jó hatással van ránk. Azt hiszem, a fesztiváloknak most még a korábbiaknál is fontosabb a szerepük, hiszen az emberek a pandémia miatt közel két évig nem járhattak kikapcsolódni, zárva voltak a színházak, a mozik, a klubok. Végre mi is találkozhatunk a közönséggel, amire már nagyon vágytunk, hiszen a koncertek nemcsak visszaigazolást, de egyben motivációt is jelentenek számunkra.