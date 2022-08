– Induljon a fesztivál, jó szórakozást mindenkinek! – egy évet kellett várnunk a bűvös mondatra, amivel Kirják Róbert, a Móricz Zsigmond Színház igazgatója minden esztendőben megnyitja a VIDOR Fesztivált. S bár huszonegyedszer hangzott el, mint mindig, pénteken is hatalmas tapssal jutalmazták a színpad előtt állók.

„Nemzeti kultúránk olyan közös értéke az országnak, amit folyamatosan ápolni, megtartani és gyarapítani is kell. Ahogy Kodály Zoltán megfogalmazta: kultúra annyi, mint tanulás; megszerezni, színvonalon tartani nehéz, elveszteni könnyű. Azért, hogy ezek a gondolatok tettekké váljanak, mi vagyunk a felelősek. A 21. VIDOR Fesztivál is kiváló példája annak, ahogy egy város, egy közösség minőségi kultúrát épít. Ahogy azt a rendezvény neve is jelzi, a mosolyra, az őszinte nevetésre, az együtt átélt vidám percekre elengedhetetlenül szükségünk van” – tolmácsolta Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter ünnepi gondolatait Tarczy Gyula, a megnyitó moderátora.

– Karinthy Frigyes elhíresült mondása, hogy: „Humorban nem ismerek tréfát.” Az, hogy huszonegyedik alkalommal rendezik meg ezt az egész környéket magához vonzó fesztivált, ékes bizonyítéka annak, hogy a nyíregyháziak sem ismernek tréfát a humorban – mutatott rá Vincze Máté. A közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár szerint hibás az a nézet, hogy a magyar egy depresszív, szomorú nemzet, hiszen feldúlhatta az országot a török, a tatár, a humorunk és derűnk az, ami átsegített minket a legsötétebb időszakokon is.