Hétfői programok



Móricz Zsigmond Színház

Krúdy kamara

17 óra: Scapin furfangjai (Exit Generáció)

Nagyszínpad

19 óra: Énekes madár (Békéscsabai Jókai Színház)

Szindbád rendezvénytér

17 óra: A színháztörténeti kiállítás megnyitója



Kossuth tér

Városháza előtt

17.30: Hulahopp

18 óra: Madmike, Bonilevine

19.30: Stand-up zsonglőr

Nagyszínpad

20 óra: A padlás (Veres 1 Színház)



VIDOR Kert

16 óra: A malacon nyert királylány (Majorka Színház)

22 óra: Tornóczky All Acces-koncert

23 óra: DJ Chad



Krúdy Gyula Art Mozi

17.30: Kis lecke a szerelemről, francia vígjáték



Jön Rádiós, Lámpás és Süni

A Veres 1 Színház előadását, A padlást ingyen nézhetik meg ma este az érdeklődők a Kossuth téren.

– Harmincvalahány éve, A padlás bemutatásának idején, éppen a Vígszínházban és környékén sertepertéltem. Talán másodállású dramaturg voltam? Meg nem mondom! Csak arra emlékezem, hogy ott voltam A padláson, mindig bent voltam a darab próbáján, pedig álmomban sem hittem volna el, ha valaki azt mondja, hogy valaha többször is rendezni fogom. Most a Veres 1 Színházban is megelevenednek a csodák, a varázslatok és a fantasztikus mese szellemekről és földi halandókról. Az is a csodadolgokhoz tartozik, hogy remek színészek játsszák a darabot. A siker titka elsősorban a mű és játszói, valamint természetesen a velünk együtt „játszó” közönség! Nem tudom, hogy ma, amikorra már A padlás klasszikussá lett, lehet-e többet mondani róla, vagy szabad-e többet idézni a darabból, mint annak mára szállóigévé lett sorát: „mert kell egy hely!” – így vall a magyar színháztörténet egyik legkiemelkedőbb alkotásáról Böhm György, aki a ma esti előadást színpadra állította.



Félig mese, félig musical



A VIDOR Fesztivált szervező Móricz Zsigmond Színház igazgatója, Kirják Róbert négy évvel ezelőtt döntött úgy, hogy a Kossuth téren is bemutatnak egy vagy két előadást, hogy azok a fesztiválozók is színházi élményhez jussanak, akik nem tudtak eljutni a teátrumban bemutatott darabokra.

A korábbi években rendre megtelt a Kossuth tér az érdeklődőkkel, és minden bizonnyal így lesz ez most is, hiszen a hazai színháztörténet egyik legnépszerűbb előadása érkezik Nyíregyházára. A padlás című, félig mese, félig musical Presser Gábor, Sztevanovity Dusán és Horváth Péter remekműve, amit ma 20 órától láthatnak a színházkedvelők a nagyszínpadon. A darabot a Veres 1 Színház mutatja be, a főbb szerepeket Fekete Gábor, Csáki Edina, Zorgel Enikő, Zöld Csaba, Krajnik-Balogh Gábor, Molnár Gyöngyi, Pál Tamás és Venyige Sándor játsszák.



Itt a csodák valóban megtörténnek



Tamási Áron legszebb története elevenedik meg a színpadon

Fotós: Bencsik Ádám

Népi játék a boldogságkeresésről, az ég, s föld közti lebegésről.



Színház. Azok, akik ma este színházi előadást választanak a Kossuth téri programok helyett, nem fognak csalódni, a nagyszínpadon ugyanis Tamási Áron egyik legszebb története elevenedik meg.



Tükröt tartó szerelem



Két lánytestvér Gondos Eszter és Regina nevelik kishúgukat, de szeretni nem tudják őt. Életüket – főleg a falu szemében – a házasság tenné teljessé, ám udvarlóik, Bakk Lukács és Préda Máté halogatják a kézfogót. A felnövő Magdolna és szerelme, Móka tisztasága tart tükröt a korosodó lányok és legények számára, akik így láthatják torzulásaikat, hiányosságaikat. A jó és a rossz szűnni nem akaró birkózása, a gáncsoskodás azonban nem szabhat gátat a csodáknak.

A Békéscsabai Jókai Mór Színház előadását különleges zenei és képi megoldások, élő zene és négytagú kórus emelik magas szintre. Lépjenek be velük egy szinte időn kívüli világba, ahol a csodák valóban megtörténnek!

Fontos üzeneteket szeretnének átadni

Új, sallangmentes formációt alapított a Kőbányai Zenei Stúdió igazgatóhelyettese, Tornóczky Ferenc, akinek színpadi munkásságát napokig lehetne sorolni: a zeneszerető közönség olyan formációkból ismerheti, mint a P. Mobil vagy éppen a Garami Funky Staff. Az együttes fontosnak tartja a gyökereket, a számukra előremutatónak tartott előadók lábnyomain haladnak saját útjukon. A tagok szeretnének fontos üzeneteket átadni a fiatal nemzedéknek, s erőt adni annak a generációnak, amely e csodás zenéken nőtt fel – ma 22 órától a VIDOR Kertben a nyíregyházi közönség is megismerkedhet velük.



A Szindbádban mesél a múlt



A fesztivál alatt látható kiállítás izgalmas időszakot mutat be a látogatóknak.

Kik csináltak Nyíregyházán először színházat? A helyiek hogyan fogadták őket? Miképpen alakultak az események?

Az izgalmas előzmények után 1981-ben hogyan szerveződött állandó társulat a városban? Ezekre a kérdésekre is választ kapnak mindazok, akik a fesztivál alatt ellátogatnak a Szindbád rendezvénytérbe.



Vezetett kiállítás



A ma nyíló kiállítás bemutatja azokat a művészeket, akik az első állandó társulat megalakulásáig itt játszottak s rendeztek – a tényeket kalandos, szórakoztató és megrázó fordulatok színesítik.



A fesztivál ideje alatt mindennap 9–17 óráig kisfilmet, emléktárgyakat, fotókat, dokumentumokat tekinthetnek meg a vendégek. Vezetett kiállításon is részt vehetnek az érdeklődők: ma 17 órától, 31-én 15 órától, szeptember 2-án 15 órától, szeptember 3-án 9 és 15 órától – ebben Pregitzer Fruzsina, Jenei Judit és Tar Dániel, a Móricz Zsigmond Színház művészei segítik a látogatókat.



Garantált a felhőtlen szórakozás, s méltó eledelt kap az elme



Szubjektív ajánló és egyben invitálás Orémusz Majától.

Csak ült ott…a trambulin(on)…kezét összekulcsolta felhúzott térdein… Határozottan élvezte a tapsot. A tapsát! Jogosan szikrázott a lég! Ő ült, maga elé révedt, s mint az Életműdíjuk átvételére készülő nagyok az Oscar-gálán, elégedett, de nem önelégült mosoly kéredzkedett ki a szája szélére. A máskor oly szerényen-alázatosan hárító művész most élvezkedett. Mi, nézők is. Vajh ki kapott többet? Ki várta régebben, amit kapott, ami jár(na) neki?

„Mikor kaptál utoljára ilyen vastapsot?” – kérdezte tőle gyengéd büszkeséggel párja. Nem, nem lépett bele a tenyerek muzsikájába, nem követelte a szót, mert őt is simogatja az elismerés. Egyek ők már! Egyebbek, mint Kern Garassal! Csak bő gatyájuk nincs, de minden egyebük igen! Saját bajnokságuk például! Játszótársak jönnek, mennek, lelkes fiatalok éppúgy kipróbálják magukat a két legenda mellett, ahogyan a nagy kollégák meg-megmártóznak a rögtönzés óriási és kiismerhetetlenül izgalmas óceánjában. Ők ketten maradnak. Pillérek. Istenadta adottságokkal teszik a dolgukat, hogy láttassák velünk a színházcsinálás lényegét, a deszkavilág csimborasszóját, az improvizálást. Jól játszani – jó dolog. A mindent eljátszani tudás – remek. Ad hoc bármit mesterien, a közönség vezényszavaira előadni –zseniális!

Miért várjuk a VIDOR-t Nyíregyházán? Sok minden mellett főleg a limerickíró bajnokság döntőjéért. Amikor a Művész Stúdió megtelik, garantált a felhőtlen kacagás, s végre méltó eledelt kap az elme. Mennyi ötlet és mekkora általános műveltség szükségeltetett ahhoz a filmes összeállításhoz, mely egymaga lefedte a versengő versikéket! Valljuk be, a legjobb lírai agysziporkák is akkor kelnek igazán életre, ha azokat a káprázatos tehetségű színészeink megtöltik önmagukkal, hirtelen és zsigerből jött játékukkal. Micsoda kreativitással készültek a nemzeteket elénk idéző produkciók! Pazar pompával vonultak elénk a csillogó filmvilág klasszikusai, rendező óriásai, hogy stílusjegyeiket a teremben s bennünk hagyják!

Majdnem kétórányi arcizmokat kicsináló nevetést kaptunk – olcsó, tutira menő, obszcén, alpári vagy trágár beszólások nélkül! Van humor alhasi görcsök nélkül is. Emelni kell a közönséget, emelni a szellem szféráiba. Nekik sikerült! Ahogyan Kalafnak is! Puccini ragyogó társaságba keveredett aznap este, el is időzött körünkben, hogy kivárja a madáchos múltú hangon való megszólalását (is). Pati áriája megteremtette a tökéletes csendet, ha csupán egy percig élt is…

Köszönjük a csak varrott vászontáskákba vásároló Kuthy Patríciának és a háborús filmek egyszemélyes reklámfigurájának, Illyés Ákosnak, hogy évről évre mesterien végzik missziójukat, s a lelkes ifjú kolleginák és kollégák, reméljük, társakul szegődnek majd hozzájuk.

(Orémusz Maja a tavalyi döntő után írta meg az élményeit – ezzel az írással invitálunk mindenkit az idei fináléra, aminek szeptember 3-án 17 órától a Művész Stúdió ad otthont.)



- Orémusz Maja -