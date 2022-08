Elérkezett a várva várt pillanat: ma este elkezdődik a VIDOR Fesztivál. Újra megtelik fesztiválozókkal a belváros, ahol kilenc napon át koncertek, mutatványosok, zenészek, bábosok várják a Nyíregyházán élőket és az ide látogatókat, miközben a színházban, a Rózsakert Szabadtéri Színpadon, a Bencs-villában, a Szindbádban és a Timpex Arénában jobbnál jobb előadásokat láthat a közönség. A Móricz Zsigmond Színház és a város önkormányzata immár 21. alkalommal rendezi meg a kulturális seregszemlét, ami 20 helyszínen több mint 150 izgalmas programot kínál az érdeklődőknek a hazai vígjátéktermés széles spektrumán át könnyűzenei koncertekig, irodalmi ínyencségekig.

A rendezvény igazi öröm­ünnep, mert bár a kezdetek óta eltelt két évtized, a célkitűzés nem változott: a vidámság és a derű mindenkié, ezért a programok túlnyomó része ingyenesen látogatható – ami ezúttal is nagyban köszönhető a kormányzati és önkormányzati forrásoknak, valamint a helyi vállalkozóknak.

Kirják Róbert, a nyíregyházi teátrum igazgatója azt ígéri, az előttünk álló kilenc nap a felhőtlen szórakozásról szól majd, különösen úgy, hogy – ellentétben az elmúlt két évvel – korlátozások nélkül fesztiválozhatunk.

A sajtótájékoztatón elhangzott: az idén olyan cégek is hozzájárultak a VIDOR megrendezéséhez, amelyek korábban nem, sőt, visszatértek régi nagy támogatók is, emiatt pedig július elején át kellett alakítani a már szinte teljesen kész programokat.

Valóban, és bár ez sok munkát adott nekünk, a támogatásoknak köszönhetően meg tudtuk tartani a fesztivál színvonalát. Mivel a legnépszerűbb előadóknak általában már az év elején betelik a naptáruk, nem volt könnyű dolgunk, de sok-sok egyeztetés után elértük, hogy sztárfellépőket köszönthetünk Nyíregyházán. Ellátogat hozzánk a Magna Cum Laude, a Hooligans, Ganxsta Zolee és a Kartel, ByeAlex és a Slepp, az Ivan & the Parazol, valamint a fiatal korosztály kedvence, Azahriah. Olyan népszerű előadókat láthat és hallhat a közönség, mint Falusi Mariann, Horgas Eszter, a Class Jazz Band, Dolhai Attila Janicsák Vecával, a Jazzy 287, de fellépnek színházunk művészei is Móricz Symphonic néven. A világzenét a macedón Dzambo Agusevi Orchestra és az Egyesült Államokból, Arizonából érkező, latin zenét játszó Orkesta Mendoza képviselik. Folytatva a hagyományt, az idén is láthatnak ingyenes színházi előadást a nézők a Kossuth téren: A padlás című legendás előadással várja a közönséget a Veres 1 Színház.

A fesztiválozók szeretik a belvárosi forgatagot, sokan szívesen időznek a VIDOR Kertben – nekik kell számítaniuk valamilyen változásra?

A Sunshine FM kisszínpadot tavaly átköltöztettük a VIDOR Kertbe, és mivel jók voltak a visszajelzések, ezen nem változtatunk, sőt, mostantól a bábszínházi előadásokat is ott nézhetik meg a gyerekek. A korábbi években időnként zavarták egymást a téren a fellépők, az esti nagyszínpadi koncertre készülő együtteseknek, énekeseknek viszonylag korán meg kellett tartaniuk a hangbeállást, ami feszültséghez vezetett – a gordiuszi csomót ezzel sikerült átvágni. A VIDOR Kert érdekes, izgalmas produkcióknak ad helyet, hiszen a nemzetközi zenei szcéna szereplői közül itt lép fel az ukrán Kommuna Lux és a marokkói gyökerű Chalaban, a hazai együttesek képviseletében pedig a Harmadik Figyelmeztetés, az Egy5egy, az Ephemere, a Napfonat és a Toróczky All Access. Színpadra lépnek teátrumunk művészei is: Gulyás Attila és zenekara, valamint a 3 tenor: Horváth Viktor, Gulácsi Tamás és Tar Dániel. A helyi klubok és a Sunshine FM Rádió ismert lemezlovasai 23 órától hajnali háromig minden nap tematikus zenei estekkel szórakoztatják a közönséget, de a rádió születésnapját is itt ünnepelhetik a rajongók szeptember 2-án a Tortuga és a Groovehouse csapatával.

A színházi versenyprogram sokféle műfajból, stílusból, hangulatból áll össze, mindenki megtalálhatja a kedvére való produkciót. Hogy állnak a jegyeladással?

A színházjegyek nagy része elfogyott, köszönhetően annak, hogy az idei versenyprogram kiemelkedően színvonalas, több nemzeti színház is képviselteti magát, s nagy neveket felvonultató produkciókat is láthat a közönség. A klasszikus bohózattól a reprezentatív nagyszínpadi előadásokon át a fanyarabb hangvételű tragikomédiákig és az egyedi látásmódú produkciókig sokféle műfajból válogathatnak a színházkedvelők, a sokszereplős, látványos előadások mellett nagy hangsúlyt kapnak a két- vagy kevés szereplős alkotások is. A közönség olyan nagy kedvencekkel találkozhat, mint Hegyi Barbara, Hernádi Judit, Pokorny Lia, Kovács Patrícia, Kálid Artúr, Lukács Sándor, Makranczi Zalán vagy Kern András, a zsűri elnöke pedig Trokán Péter lesz. A még meglévő belépők a színház jegyirodájában, valamint a www.moriczszinhaz.hu, és a www.vidor.eu oldalakon is megvásárolhatók.

Az elmúlt években az irodalmi esteknek kialakult a törzsközönségük – ők az idén is számíthatnak a megszokott programokra?

Az irodalmi programok nagy részének, sőt színházi előadásoknak is otthont ad a Szindbád és a Bencs-villa, ez előbbi helyszínen a nyíregyházi színjátszás történetét bemutató időszaki kiállítás is nyílik. A VIII. Nyírségi Limerickíró Bajnokság döntőjét a Művész Stúdióban rendezzük, a Rózsakert Szabadtéri Színpadon három, a Timpex Arénában pedig két előadást láthatnak a fesztiválozók.

A népszerű programkavalkád ezúttal is várja a belvárosba érkezőket?

A gasztronómiai ínyencségek iránt érdeklődők a már bevált helyszínen, a Kossuth téren lévő VIDOR Faluban kóstolhatják meg a fesztivál ízeit. Az érdeklődők késő estig válogathatnak a különféle művészeti ágak gazdag kínálatából: várják őket az utcaszínházak, az artisták, a pantomimesek, az élő szobrok, a mutatványosok, a tűzzsonglőrök. A részletes programokat az ingyenes műsorfüzetben, valamint a www.vidor.eu oldalon találják meg az érdeklődők.

Eddig valamennyi VIDOR szervezéséből oroszlánrészt vállalt, most jön tehát a 21., ami nyerő szám – mit vár az idei fesztiváltól?

Az elmúlt két évben a járvány rányomta a bélyegét a VIDOR-ra: tavaly a koncerteket csak karszalaggal lehetett látogatni, az azt megelőző esztendőben a Kossuth téren még nagykoncerteket sem tarthattunk. A járványügyi szabályok betartása, betartatása rengeteg pluszmunkát adott nekünk, szervezőknek, és a fesztiválozók hangulatát is befolyásolták az intézkedések. Most szerencsére nincs szükség korlátozásokra, így ismét a felszabadult öröm és a vidámság lehet a főszereplő. Mi felkészültünk, minden készen áll, csak az ide érkezőkön és az itt élőkön múlik, hogy jól érezzék magukat.