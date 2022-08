A nyári hónapokban sem pihennek a képzőművészek. A Nyíregyházán élő vagy a megyeszékhelyhez kötődő képző- és iparművészeket összefogó Hadron Művészeti Egyesület a közelmúltban az „In Between” című nagyszabású kiállításával mutatkozhatott be a lengyelországi Rzeszow városában. Tizennégy képzőművész közel ötven nagyméretű műalkotása szerepelt a tárlaton, amely Piotr Rezdiniak igazgató meghívására érkezett a Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie elnevezésű galériába. Kurátorként Maciej Majewski festő- és grafikusművész gondozta az anyagot, illetve segítette a csoport vendégségbe érkezett tagjait. A kiállítás elrendezése és berendezése Németh Erika szobrászművész, a művészeti egyesület elnöke elképzelése alapján valósult meg. A megnyitó alkalmával tovább épültek és erősödtek a magyar és a lengyel művészek közötti szakmai kapcsolatok, az együttműködést a tervek szerint a jövőben is folytatják. A tárlat rendkívül jó szakmai kritikákat kapott, nagy sikerrel zárult. Ennek köszönhető, hogy a következő évre meghívást kaptak a Hadron Művészeti Egyesület tagjai a Sztuki MOK w Dębicy galériába is, ahol majd új kiállítással mutatkoznak be.

A nyíregyházi közönség is találkozhat a civil szervezet művészeinek alkotásaival. Augusztus 27-én 16 órakor a Pál Gyula Teremben megnyitják a Hadron Művészeti Egyesület és az iserlohni Kunstverein közös kiállítását Természetes – Natürlich címmel. Köszöntőt mond dr. Ulrich Attila alpolgármester, a kiállítást megnyitja dr. Marsi Edit, a Nyíregyházi Iserlohn-Bizottság elnöke. A kiállítást bemutatja Németh Erika szobrászművész.

Névről névre

A Rzeszowban kiállító művészek: Sárréti Gergely (szobrászművész), Váczi Lilla (képzőművész), Bori Dóra (kerámiatervező művész), Aranyász Zita (grafikusművész), Gabulya Márta (kerámiatervező művész), Boros Miklós János (szobrászművész), Piti Zsuzsanna (festőművész), Molnár Dóra Eszter (grafikusművész), Timár Elvira (szobrászművész), Havasi Tamás (grafikusművész), Huszthy Edit (képzőművész), Komlódi Judit (képzőművész), B. Nagy Gabriella (képzőművész), Németh Erika (szobrászművész).