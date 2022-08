– Tizenegy éve vezetek blogot, a követőim olvashattak bejegyzéseket többek között a fogyókúrámról, a vállalkozói lét kihívásairól, de arról is, milyen az életem egyedülálló anyaként, három gyerekkel. Rengeteg pozitív visszajelzést kaptam, és sokan tették fel a kérdést: mi a titka annak, hogy a nehézségek ellenére magabiztos nővé váltam, olyan emberré, aki nem hazudik sem másoknak, sem magának?

Nem mindig kell beszélni

– Hosszú utat tettem meg idáig, és szerettem volna a tapasztalataimmal másoknak is segíteni: ezért született meg a Nem rizsa, ami megmutatja, hogyan veszíthetjük el a saját személyiségünket azzal, ha csúsztatunk, ha bizonyos dolgokat elhallgatunk, vagy épp ellenkezőleg: ha olyankor is beszélünk, amikor nem kellene – így foglalta össze röviden a Nem rizsa című könyve mondanivalóját a demecseri származású Dajka Viktória, aki húsz évig tanított, később egy multinacionális cég PR-részlegén dolgozott, 2019 óta pedig szövegíróként és kommunikációs tanácsadóként segíti az ügyfeleit abban, hogy hatékonyabban legyenek jelen az online felületeken és a médiában.

Fontos kiállni magunkért

Az élete hét évvel ezelőtt gyökeresen megváltozott, pedig „csak” azt tette, amit addig is kellett volna: felvállalta az érzéseit, a véleményét, és azóta sem másoknak, sem saját magának nem hazudik.

– Mindenkinek érdemes elgondolkodnia azon, hogy naponta hányszor mond mást, mint amit gondol, milyen gyakran beszél mellé, vagy hogy kiáll-e maga mellett, amikor sérelem éri. A hazugság rombol bennünket, és akkor is kárt okoz, ha komoly dolgokban, például a kapcsolatainkban nem mondunk igazat, de akkor is, ha kisebb horderejű dologról van szó, amikor például a vendégségben a rosszul sikerült ételt is megdicsérjük azért, hogy ne bántsuk meg a háziasszonyt. A hazugságok és a ki nem mondott igazságok nálam testi tüneteket is okoztak, és hét évvel ezelőtt feltettem magamnak a kérdést: tényleg úgy akarom leélni az életemet, hogy becsapok másokat és magamat? Szembenéztem a hibáimmal, a korábbi rossz döntéseimmel, és felvállaltam a véleményemet. Nem volt könnyű, sőt!

– Sok embert elveszítettem, de sokat is nyertem az őszinteségemmel, amihez nagy bátorság kell. Ám megerősödtem, és arra gondoltam, hogy ha nekem sikerült, másoknak is fog – ezért született meg a könyv, ami kézzelfogható tanácsokkal szolgál. Én rendbe hoztam az életemet, de harminc év kellett hozzá – a könyvemmel abban szeretnék segíteni, hogy másoknak ez ne tartson ilyen sokáig.

Vállalkozóknak is szól

– Emlékszem, a nővérem már gimis koromban megkérdezte, hogy miért viselkedek máshogy a suliban, mint otthon. Ma már minden helyzetben önazonos vagyok, a valóságban és az online térben is vállalom a smink nélküli arcomat, és sehol sem rizsázok.

– Hosszú évtizedeken át nem volt önbizalmam, de az, hogy mindig fel tudtam állni a padlóról, erőt adott, ahogy az is, amikor végre pontosan meg tudtam fogalmazni, mire is van szükségem – mesélte a könyvét Davida néven jegyző Dajka Viktória, aki a Nem rizsát két részre osztotta, így az vállalkozóknak is szól.

– Az üzleti szférában is rengeteg a hazugság, a csúsztatás, sokan azzal teszik tönkre magukat, hogy nem tudnak nemet mondani, és olyan munkákat is elvállalnak, amiket idő vagy szaktudás híján nem tudnak jó minőségben elvégezni. Én őszintén megmondom, ha valamihez nem értek, vagy ha nincs rá elég időm, és azt tapasztalom, a korrekt hozzáállást értékelik az ügyfelek. Sok olyan ajánlatot utasítottam vissza, ami anyagilag előrelépést jelentett volna, de az értékrendem­be nem fért bele, ám ez számomra többet ér, mint egy nagyobb összeg a bankszámlámon – mesélte Viktória, és hozzátette: hosszú és nehéz út áll mögötte, de ma már észreveszi és értékeli az apró örömöket, megteremtette az életében az egyensúlyt, és abban bízik, hogy a Nem rizsa segítségével ez az olvasóinak is sikerülni fog.