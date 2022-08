Szabadszájú, szókimondó, szórakoztató. Igazi stand-up-comedy színházi fűszerezéssel – Kálloy Molnár Péter módra.

Egy férfi, akit épp kihajított a felesége, szóba elegyedik velünk, és elmeséli, mi a különbség a pasik és a csajok között. Hogy mennyi minden változott az őskor óta - ha változott egyáltalán.

A darab a párkapcsolatokról, a klasszikus férfi - női szerepekről, vagyis a csajokról és a pasikról szól: az első randi előtt, után és közben is ajánlott program ez a színházi est!

Az előadás fényt derít arra, hogy miért utálják a pasik, ha vesztesként állítják be őket a külvilág felé, mi okból rohan olykor a teremtés koronája boltról boltra új cuccokat felhajtani, vagy miért szorítkozik két férfi beszélgetése a focimeccsek eredményére és ér véget primitív szólamokkal? Ugyanakkor a nők lelkivilágába is roppant szórakoztató kirándulásra invitál a szerző.

Az ősember a Broadway legtöbbet játszott egyszemélyes darabja - a Caveman főhősének sorsában sok férfi magára ismerhet, jó eséllyel kezdhet új életet, és a nők is jobban megérthetik párjukat és saját magukat.

A magyar változatban a történet Kálloy Molnár Péter alakítja, aki már nem az első monodrámát viszi sikerre pályája során. A színész arcát, sokoldalú humorát, színészi játékosságát ismerheti a közönség az Üvegtigris és a Kútfejek című filmből, illetve a népszerű televíziós műsorból, a Beugróból.

Az ősember című darabnak 2005-ben volt a bemutatója. A veol.hu-nak nyilatkozott róla Kálloy Molnár Péter:

– Kortól, nemtől függetlenül szeretik a nézők az előadást. Főleg, ha párok jönnek színházba, együtt nevetnek egymáson és magukon, megpróbálok pártatlan lenni mindkét nem felé. Inspiráló, hogy harminc szerepet eljátszhatok a darabban, nagyon élvezem. Ez egy olyan mű, amit bárhol, kis helyen is elő lehet adni; nem a díszlet, a világítás a lényeg, hanem a poénok. Játszottam már svéd templomban, Londonban, Dublinban és Svájcban is. Ez egy eredeti stand-up. Bejön valaki és jópofákat mond férfiakról és nőkről. Mi kicsit változtattunk, hogy igazi színház legyen.

– A stand-up a 90-es évek közepén jött be az országba. Amikor az HBO-n műsorra tűzték a Mennyi? 30! című sorozatot, Málnay B. Leventéék hívtak, és egy ideig részt vettem benne. De én kezdetektől színész szerettem volna lenni és nem stand-upos.

Számtalan tévé- és játékfilmben szerepel, sokat szinkronizál. Vannak színészek, akiknek rendszeresen kölcsönzi a hangját.

– Izgalmas figurákat osztanak rám, őrülteket vagy deviánsokat, soha nem az unalmas hősszerelmeseket. Szeretek szinkronizálni, bár már nincs annyi idő rá, mint régen volt, és ez baj.

Borítókép: MW