Az idei VIDOR Fesztiválon a Móricz Zsigmond Színház művészei többször is színpadra állnak – többen közülük már a péntek esti nagyszínpadi produkcióban is fontos szerepet kaptak –, de ma és holnap is megmutatják tehetségüket.

Szombaton 19 órától ugyancsak a Kossuth téren találkozhatunk a teátrum népszerű színészeivel, akik az elmúlt évadokban klasszikus zenés darabokban, most futó kortárs zenei, és látványos musicalekben, valamint hazai ősbemutatókban is igazolták, hogy nemcsak a prózai szerepekben kiválóak.

A nagyszínpadon fellépő, Móricz Symphonic nevű zenekarban a társulat tagjai közül Horváth Margit, Kosik Anita, Gulácsi Tamás, Gulyás Attila, Horváth Viktor és Jenővári Miklós szerepel. Az elmúlt évadok kedvelt zenés darabjaiból, valamint népszerű dalokból állították össze a műsorukat, amit a színház nagyzenekarának kíséretével adnak elő, vezényel Tamás Attila.

Gulyás Attila és zenekara a Bencs-villában is nagy sikert aratott | Fotó: Dodó Ferenc



Gulyás Attilát vasárnap 22 órától a VIDOR Kertben a zenekarával is láthatjuk. Az együttes az idén márciusban alakult, a vezetője a teátrum népszerű művésze, tagjai pedig Császár Péter, Császár Zoltán, Horányi Tamás, Lakatos István és Tamás Attila. A Sunshine FM Kisszínpadon neoretró és könnyűzenei válogatással lépnek fel, és aki ott volt nemrégiben a Bencs-villában tartott koncertjükön, tudja, hogy ezt az élményt nem szabad kihagyni!

Kihűlt csoki, forró érzelmek

A világhírű énekesnő, Lotti Goldberg húsz év után hazatér szülővárosába, hogy két jótékonysági áriaestet adjon a helyi kórház javára. A helyzet pikantériája, hogy a támogatni kívánt kórház igazgatója, Robin az énekesnő egykori szerelme, akivel Lotti húszévesen, pár hónappal az esküvőjük után egy külföldi ösztöndíj miatt szakított. Bár hivatalosan sosem mondták ki a válást, Lotti és Robin húsz esztendeje egyetlen szót sem váltottak egymással. Az énekesnő titkon abban reménykedik, hogy, akár a kihűlt csokoládéitalt, egy – már csupán papíron létező – házasságot is fel lehet melegíteni. Ennek érdekében élete legféltettebb titkát is kész megvallani egykori szerelmének...

Teszter Nelli rebbecen-zongoraművész és Nógrádi Gergely főkántor-író első közös színpadi művében a helyzetkomikum, a remekül megírt figurák és dialógusok, valamint az érzelmes, fülbemászó melódiák mellett az élet „bonyolultabb” oldala is felsejlik, hiszen a jó színház mindig tükröt tart a nézőknek.

Falusi Mariann | Fotó: vidor.eu



A fergeteges szórakozást ígérő koncertszerű előadásban, melynek rendező-koreográfusa a Kossuth-díjas Szakály György, olyan kiváló művészeket köszönthet a fesztivál közönsége, mint Kun Ágnes Anna, Ács Bálint, Falusi Mariann, Bíró Eszter, Egri László, Klein Judit és Altsach Gergely. Az előadásnak a Váci Mihály Kulturális Központ ad otthont vasárnap 19 órától.

A vasárnap estét érdemes a téren tölteni

Erős lesz a vasárnapi felhozatal, ezért érdemes az egész estét a nagyszínpad előtt tölteni! Héttől a Ganxsta Zolee és a Kartel zenél: a csapat közel három évtizede, 1995 óta van jelen a magyar zenei életben. A sikertörténetük egyértelmű: óriási a rajongótáboruk, telt házas koncerteket adnak, és szinte nincs olyan hazai fesztivál, melynek ne lennének visszatérő vendégei. A népszerűségük egyik titka, hogy minden alkalommal teljes erőbedobással mutatják meg, milyen is az igazi, hamisítatlan Kartel-hangulat: vasárnap ezt a VIDOR Fesztivál közönsége is megtapasztalhatja.

Az őket követő ByeAlex és a Slepp félig-meddig helyi együttesnek számít, hiszen a zenekar vezetője, Alex Kisvárdán született, az általános és a középiskolát Fényeslitkén, majd a Bessenyei György Gimnáziumban végezte. A zenekar 2015-ben alakult, igaz, már azelőtt is közösen járták az országot.

ByeAlex és a Slepp | Fotó: vidor.eu



Már abban az évben nagy sikert értek el Még mindig című dalukkal, ami a mai napig a rádiók egyik kedvence. A csapathoz 2018-ban csatlakozott Poór Andris basszusgitáros, akinek érkezésével újabb népszerű dalok születtek, így az Így hagysz el, a Merülök vagy az Emlékszem (vagy…). Persze nem dobták el a régi sikereiket sem, ezért a koncertjeiken olyan dalok is hallhatók, mint a Fekete vagy Az én rózsám. Hisznek a zenéjükben, és mindenhol a közönség iránti tisztelettel játszanak – így lesz ez vasárnap 20.30-tól is.

Szombati és vasárnapi programok

SZOMBAT

Móricz Zsigmond Színház

Krúdy-kamara

17 óra és 19.30: Dolgok, amikért érdemes élni (Játékszín)

Szindbád rendezvénytér

18 óra: Gyakran ismételt kérdések

(FAQ Színház)

Rózsakert Szabadtéri Színpad

20 óra: Az eltitkolt igazság – Kőhalmi Zoltán önálló estje

Kossuth tér

15 óra: VIDOR-villámsakkbajnokság

18 óra: Rockhajó-koncert

19 óra: Móricz Symphonic-koncert

20.30: Dzambo Agusevi Orchestra-­koncert

VIDOR Kert

22 óra: Egy5Egy-koncert, majd DJ Vágó

Váci Mihály Kulturális Központ

11 óra: Képzőművészeti börze – közönségtalálkozó

Pál Gyula Terem

16 óra: Az iserlohni Kunstverein és a nyíregyházi Hadron Művészeti Egyesület közös kiállításának megnyitója

VASÁRNAP

Móricz Zsigmond Színház

Nagyszínpad

19 óra: 1x3 néha 4 (Kecskeméti Katona József Színház)

Bencs-villa

17 óra: Miért lett R. úr ámokfutó? (KV Társulat)

Szindbád Rendezvénytér

16 óra: Othello (diákszínjátszók)

Kossuth tér

18 óra: No Cnt’Roll & Mr. Bluesman

19 óra: Ganxsta Zolee és a Kartel-koncert

20.30: ByeAlex és a Slepp-koncert

VIDOR Kert

22 óra: Gulyás Attila-koncert, majd DJ PéGé

Váci Mihály Kulturális Központ

19 óra: Forró csokoládé, zenés komédia