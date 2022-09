Azahriah, azaz Paul Street sikertörténete egy valódi „self-made” sztori. A még mindig csak 20 éves srác 2014-ben indította el A Pál utcai fiúk előtt tisztelgő Paul Street nevű YouTube-­csatornáját. Eleinte vlogvideókat töltött fel, később áttért a rejtélyes tematikára, és mindezt annyira jól csinálta, hogy ma már félmillió feliratkozóval rendelkezik.

Azahriah művésznéven 2019-ben jelentette meg az első dalait Hundred Sins közreműködésével. Az első számát Hathor címmel publikálta, debütáló albumát I’m Worse címmel adta ki, a második angol nyelvű albuma 2021 nyarán jelent meg Camouflage néven. Az áttörést a Desh közreműködésével készült, 2020 novemberében publikált Rét című dal jelentette, amivel felkerültek a Mahasz slágerlistáira is.

Azahriah-t tavaly az MTV EMA díjátadón az év legjobb magyar előadójának választották. A fiatal generáció teljesen rápörgött – többségében angol nyelvű – dalaira, amelyek több százezres streameket értek el a digitális platformokon, és többmilliós nézettséget a YouTube-on. Néhány napja telt házas koncertet adott a Budapest Parkban: 11 ezer néző énekelte teli torokból a dalait – ma a VIDOR Fesztivál közönségére vár hasonló feladat.

Ámor és az ő nyila

A színházi versenyprogramból már csak két előadás maradt: a Krúdy Kamarában a Redőny című szatírát láthatjuk az Orlai Produkciós Iroda jóvoltából, a nagyszínpadon pedig Fodor László Érettségi című vígjátékát mutatja be a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház társulata – ez utóbbi előadásra van még néhány jegy.

A színházlátogatók körében kevéssé ismert Fodor László volt újságíró, novellista, regényíró, drámaíró s forgatókönyvíró is. A leginkább Molnár Ferenc stílusára emlékeztető, nagy sikereket arató színpadi művei közül az 1935-ben megjelent Érettségi című vígjátéka szerepel a VIDOR programjában.

A nagyszínpadon az Érettségit láthatják az érdeklődők



A történet egy leánygimnázium tanári szobájában játszódik, a bonyodalmakat pedig egy szemeteskosárból előkerült szerelmes levél okozza. Az érettségi előtt álló lány kálváriája sok konfliktust felszínre hoz, és kiderül, hogy Ámor nyila nem csak a fiatal korosztályt találja el. A szellemesen megírt darab jó szórakozást ígér nemcsak az érettségi előtt állóknak, de azoknak is, akik már túl vannak az élet igazi megmérettetésein. Az este héttől a nagyszínpadon látható előadás főbb szerepeit Gergely Róbert, Pap Lujza, Baj László, Ecsedi Erzsébet és Besenczi Árpád játsszák.

Stíluskavalkád a zárónapon

A záró- nap sztárfellépője, Azahriah fél kilenctől koncertezik, de kiváló zenészekkel már korábban is találkozhatunk. A városháza előtti színpadon hattól a Retro Rock Bandet hallhatjuk: az együttes mögött számos sikeres fellépés áll, repertoárjában népszerű hazai dalok és világhírű rock- legendák slágerei szerepelnek.

A VIDOR Kertben ma hamarabb kezdődnek a zenei programok: hét órától a három tenor, azaz a magas, a fiatal és a szép, avagy az úszómester, a pók és az óvodás lép fel: Gulácsi Tamás, Tar Dániel és Horváth Viktor, a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház művészei. Szórakoztatás és mélység, humor és energia kéz a kézben jár koncertjeiken. Régi és új világslágerek, megunhatatlan hazai előadók – aki hallotta már a 3 tenort korábban is, tudja: érdemes ezúttal is meghallgatni őket.

A Chalaban alapítója, Said Tichiti



A Sunshine kisszínpadon a Chalaban zárja a fellépő együttesek sorát. A marokkói származású Said Tichiti alapította a formációt, melybe gyakran hív meg különböző zenei hagyományokkal rendelkező vendégművészeket, a közös játék eredményeként pedig egyedi fúzió jön létre. Stílusuk kezdetben a spirituális és meditatív, később pedig az ütemesebb transzzene felé fordult – aki különleges hangulatra vágyik, annak ott a helye!

Limerickíró bajnokság: ma lesz a finálé

kinek nincs programja délután öttől, ajánlunk egyet, annak pedig, akinek lenne, azt tanácsoljuk, mondja le! Eljött ugyanis a nagy nap, ma rendezzük a VIII. Nyírségi Limerickíró Bajnokság döntőjét, amit vétek lenne kihagyni!

A korábbi finálék egytől egyig emlékezetesek voltak, és ismerve az ötsorosok bemutatásáért „felelős” művészeket, Kuthy Patríciát és Illyés Ákost, nem lesz ez másként most sem. Bízunk benne, hogy ezúttal is eljönnek a limerickek szerzői, akik nélkül nem rendezhetnénk meg évről évre ezt a nagyszerű eseményt, de számítunk azokra is, akik „csak” szeretnék jól érezni magukat.

Keleti misztikum az arénában

A Nemzeti Lovas Színház ma is várja a műfaj szerelmeseit a Timpex Arénába, ahol fél nyolctól Aladdin története kel életre. Az ifjú, rátalálva egy varázsgyűrűre és egy lámpásra, egy dzsinnt idéz meg, aki minden kívánságát teljesíti. A musicalben a jó és rossz harca, a hihetetlen varázslatok és a misztikus keleti világ csodái váltakoznak, élményt kínálva kicsiknek, nagyoknak egyaránt.

Még tart a börze

Ma is várja az érdeklődőket a Váci Mihály Kulturális Központban az I. Képzőművészeti Börze, melyen Madarassy György, Gnandt István és Szepessy Béla képei várják új gazdájukat.

Szombati programok

Móricz Zsigmond Színház

Krúdy Kamara

17 óra: Redőny (Orlai Produkciós Iroda)

Művész Stúdió

17 óra: Limerickíró bajnokság döntője

Nagyszínpad

19 óra: Érettségi (Hevesi Sándor Színház)

Kossuth tér

18 óra: Retro Rock Band-koncert

20.30: Azahriah-koncert

VIDOR Kert

16 óra: Szól a zene, forog a tánc

19 óra: 3 tenor koncertje

22 óra: Chalaban-koncert

23 óra: DJ Németi