Bodrogolasziban is volt a Lónyayaknak birtokuk, a még most is látható kastély az 1860-as években épült Lónyay Ödön megbízásából és Ybl Miklós tervei alapján. A II. világháború után a kastélyt államosították, falai között a rendszerváltásig nevelőotthon működött, ekkor került vissza a bencések tulajdonába, állapota azonban tovább romlott, végül 2007-ben a rend 99 évre a Chemin Neuf közösségre bízta az épületet. A Lónyayak letűnt világa című kiállítást már láthatták az érdeklődők Tuzséron és Lónyán, szeptember 9-én pedig 17 órától Bodrogolasziban a Fekete Gólya Oktatóközpontban mutatják be. Köszöntőt mond dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő és Kovács József polgármester, a tárlatot bemutatja az érdeklődőknek Klicsu Ferenc, a Tuzsér Községért Közalapítvány kuratóriumának elnöke. A kiállítás többek között bemutatja a család őseit és nevezetesebb tagjait, gróf Lónyay Menyhért életét és munkásságát. Az egykori miniszterelnök sokoldalú munkássága köszön vissza a tablókról, hiszen betöltötte a Magyar Tudományos Akadémia elnöki tisztségét is, de a református egyháznak is az egyik magas rangú vezetője volt. A Lónyay családról készült történelmi összeállítás szeptember 18-ig tekinthető meg a Bodrog-parti településen.

KM