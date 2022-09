Palóc nyelvjárásban beszélő nőgyógyász vagy éppen Odüsszeusz mint homeless – első olvasatra meghökkentő kifejezések ezek, ám nem csupán a kortárs magyar drámában, illetve a teátrumok színpadain kaptak helyet, hanem dr. Minya Károly nyelvész legújabb könyvében, az 50 írás a kortárs magyar dráma nyelvhasználatáról című kötetben is. A Nyíregyházi Egyetem Magyar Nyelvészeti Intézeti Tanszékének vezetője hosszú évek óta kutatja az új szavakat, legújabb munkájában pedig a színház és a nyelv kapcsolatát vette górcső alá. A kötetet a Vidor Fesztiválon mutatták be dr. Karádi Zsolt irodalmár és Pregitzer Fruzsina Jászai Mari-díjas és érdemes művész közreműködésével, most pedig lapunknak mesélt róla a szerző.

Hét év munkájának gyümölcse

– A kötet a szívszerelem és a szakma együtteséből született, hiszen mindig nagyon szerettem színházba járni, s megragadott annak nyelvezete. Az előadásokon is feltűnnek a különleges és érdekes nyelvi jelenségek, a nyelvész nem tud csak úgy beülni egy darabra, de mindig örömmel végzem ezt a munkát. Természetesen nem elég az előadást látni, szükség van annak írott anyagára is, és a kötetben elemzett kortárs drámákat is elolvastam. Balázs Géza kollégámmal már többször voltam Tisza-túrán, ami szintén nagy lökést adott a munkához. Az egyik alkalommal, még 2014-ben kérdezte meg tőlem a szatmárcsekei Tisza-parton, hogy lenne-e kedvem a témáról rövid írásokat készíteni – mesélt a mű előzményeiről dr. Minya Károly.

A terveket aztán tettek követték, s a Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda honlapján hét évig publikált a témában különféle írásokat a nyelvész.

– Ebből a gyűjteményből válogattam ki 50-et a könyvbe. A drámáknál a kortárs szerzők munkáinak nyelvezetére fókuszáltam, és olyan jelenségeket vizsgáltam, mint a nyelvjárás funkciója egy adott műben. Pintér Béla 42. hét című drámájában figyeltem fel erre, sőt az előadást is láttam a Szkéné Színházban. Az egyik főszereplő egy nőgyógyász, aki palóc nyelvjárásban beszél, ráadásul a szakmai nyelvet is így jeleníti meg. A különféle nyelvi rétegek sokszor a humor forrásául szolgálnak, ahogy Székely Csaba Vitéz Mihály című alkotásában, melyben a kivégzést hivatalos nyelven jelentik be. Ugyanakkor a szocialista zsargon vagy a trágárság is fel-felbukkan a különféle darabokban, s ez utóbbi vizsgálata azért is érdekes, mert nagyon megosztja a színházak közönségét – engedett betekintést az elemzett nyelvi jelenségekbe dr. Minya Károly.

Az oktatásban is hasznos lehet

Az internet és a különféle kereskedelmi tévécsatornák világában erősen utat törtek maguknak a trágárság mellett a durva kifejezések, aki pedig színházba látogat, nem feltétlenül erre kíváncsi. Ugyanakkor a művészetben egyes esetekben igenis indokolt ez az "erősebb" megfogalmazás.

– A vita alapja az, hogy a nézőknek sokszor elegük van a külvilágból, és kikapcsolódni, katarzisért ülnek be egy darabra. A rendezők viszont joggal mondják, hogy a hiteles jellemábrázolás néha megköveteli a durvább kifejezések használatát. Gondoljunk csak bele, Háy János A Herner Ferike faterjában hogyan mutathatná be életszerűen a jellemeket, ha az árkot takarító munkások Nietzschéről beszélgetnek? – hangsúlyozta.

A kötet és az abban feltárt nyelvi jelenségek nemcsak a szakmabelieknek szolgálhatnak érdekes újdonságokkal, hiszen az oktatásban, egy nyelvtanóra színesítésében is nagy hasznát vehetik a pedagógusok.

– A nyelvváltozatokat, stílusrétegeket lehet úgy is tanítani, hogy felkeltjük velük a diákok figyelmét. Ha ezekből a szövegekből beviszünk néhány szösszenetet az órára, akkor a tanulók világosan látják majd, hogy egyik sem helyes vagy helytelen, hanem a bizonyos formákat az adott szituációhoz igazodva kell alkalmazni – tette hozzá dr. Minya Károly.

Borítókép: A kötetet a VIDOR Fesztiválon mutatták be dr. Karádi Zsolt irodalmár (középen) és Pregitzer Fruzsina Jászai Mari-díjas és érdemes művész közreműködésével fotó: Dodó Ferenc