A szabolcsi megyeszékhely megyei könyvtára lassan országos viszonylatban is az egyik legmeghatározóbb szószólójává, népszerűsítőjévé lép elő a képregényes műfajnak. Az intézmény képregénytárában újabban szinte minden negyedévben történik valami, ami kapcsolódik a papírmozihoz: rendezvények váltják egymást, alkotók adják egymásnak a kilincset. Ebben a munkában természetesen oroszlánrészt vállal Kertész Sándor Korcsmáros Pál-díjas kutató, grafikus művésztanár, akinek legutóbb talán a koronát sikerült feltennie az eddigi programokra azzal, hogy az egy teljes héten át tartó képregénybörzét rangos vendég bemutatkozójával zárta. Sok kimagasló tehetségű rajzoló látogatott el már eddig is a rajongók kedvéért az ország keleti csücskébe – ide számítva természetesen a műfaj hazai fénykorának nagyságait –, de pénteken alighanem a szakma egyik legnagyobb sztárját, Tondora Juditot sikerült meghívnia.

Aki az amerikai piacra is betört

Ne feledjük, mi magunk is azért adunk teret rendszeresen a műfajnak, mert a képregény kétségtelenül az előkészítője a filmek, ezért is nevezzük gyakran papírmozinak! Még a képregények csapatmunkában végzett készítése is hasonló a moziéhoz, és ide csupa olyan tehetséges alkotó, gyakran művész állt be rajzolni, akiknek mindig is titkos vágyuk volt, hogy forgatókönyvet írjanak, filmesek legyenek. Tondora Judit is ezek közé tartozik, és annak ellenére, hogy ő már komolyan jegyzett név az amerikai piacon, eredeti filmötletek fejlesztésével szintén foglalkozik. Mint megtudtuk, most is éppen egy televíz sorozat elkészítésén dolgozik, amelynek a pilot-ját, vagyis első epizódját és a sorozatbibliáját már elkészítette, a forgatókönyv jelenleg a producer ismerőseinél várja, hogy felfedezzék.

Persze nem erről lett híres elsősorban, hanem arról, hogy képregényrajzolóként a legnagyobbak közé is bebocsátást nyert. Bár ahogyan szerényen fogalmazott: – Engem nem jegyeznek úgy mint őket, én csak egy szorgalmas iparos vagyok. Nos, ez a Miskolcon egyetemen végzett szorgalmas iparos már most igen messzire jutott, nevet először a Wonder Woman képregényekkel szerzett a DC Comics-nél, amire viszont úgy emlékszik, hogy „az volt életem legnagyobb kihívása, szinte kifolyt a szemem, amíg csináltam, abba nagyjából belerokkantam”. Hatalmas tempót kellett diktálnia, hat, összesen 22 oldalas számot kellett csinálnia ebből a korabeli televíziós sorozat stílusában nagyon rövid határidővel, egy füzetbe 152 modulnál soha nem került kevesebb.

Sokoldalú alkotó

Persze ennek is köszönheti, hogy David Campiti lett az ügynöke, aki a Szépség és a Szörnyeteg, a Hulk a Pókember, a Bosszúállók, és persze a Wonder Woman-en is dolgozó Mike Deodatónak ugyancsak az üzletszerzője. Ma már személyesen is ismerheti a legnagyobbakat, az utánozhatatlan, örök érvényűnek számító stílusú Enrico Marinit, Alex Rosst, vagy Abhishek Malsunit, aki a John Carter alkotója, és ezek a kapcsolatok – reményei szerint – egyszer a filmiparba is bejárást jelenthetnek.

Tondora Judit legalább 6-7 alkotói stílusban bármikor megállja a helyét, egyetlen egyben hamar is elunja magát. Számos nagy cégeknek dolgozott, a képregények mellett rajfilmekhez is készít karaktertanulmányokat, sőt a Disneynek is gyakori rajzolója, most például 4-5 ezer darabos, rendkívül részletgazdag óriás puzzle-öket tervez az egeres cégnek, amelyeket egy hónapig is kitart kirakni, és a jól fizető Scholastic Kiadónak készít mesekönyv-illusztrációkat.



