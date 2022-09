Az Orkesta Mendoza Arizonából érkezett a VIDOR Fesztivál nagyszínpadára – az együttes tagjaival a Mustárház spanyol önkéntesei, Maria Cantudo Perez, Carmen Gallardo Roldán és Víctor Fernández Hidalgo beszélgettek.

Az interjúból kiderül: amikor a zenekar 2009-ben megalakult, az volt a céljuk, hogy sokféle stílust és hatást egyesítsenek. Az énekesük, Salvador Durán Cananea Mexikóból származik, de van az együttesnek spanyol muzsikusa is. Annak idején egy régi épületben jöttek össze a barátaikkal, ott alakult meg az Orkesta Mendoza. Összekapcsolták a mambó ritmusát a cumbiával, és bár mostanában több rock and rollt játszanak, nem feledkeznek meg a latin ritmusokról sem. Három albumuk jelent meg eddig, az utolsó két évvel ezelőtt.

A pandémia az ő életüket is megnehezítette, és bár nem mindig tudtak együtt lenni, az alkotást nem hagyták abba. Inspirálóan hatott rájuk a helyzet, ami szerintük sok mindent megváltoztatott a világban, és ami számukra egy új nyitást jelentett. Erőt kaptak a folytatáshoz, és azóta is járják a világot. Játszanak, táncolnak és mindez hat az emberekre. Hollandiáról például sokan azt tartják, hogy ott nem könnyű megnyerni a közönséget, de nekik sikerült, a koncertjük végén táncoltak és tapsoltak – mesélték, és Nyíregyházáról is szót ejtettek.

Bejárták a várost, nagyon tetszett nekik a sok park és tér, lenyűgözték őket a templomok és maga a fesztivál is. Azt mondták, ez egy szívmelengető hely, kedves az emberekkel, értékes kultúrával. Úgy érzik, az elmúlt időszak nehézségei miatt az embereknek még inkább szükségük lesz a művészetekre, s az ő kapcsolatuk is szorosabbá válik majd a közönséggel.