– Fiatalember jegyezzen meg valamit: Magyarországon semminek sincs becsülete, ami magyar – ezekkel a szavakkal igazította el a budapesti „Ecseri” bolhapiacon egy régiségkereskedő a fiatal, 18 éves Máday Norbertet, amikor hüledezve kérdezte: az olaszok hogyhogy ölszámra viszik ki a történelmi fegyvereinket, kardjainkat az országból? A tékozlást látva, és a hazahozatal szándékával lett maga is gyűjtő, a történelem faggatója, és tette ugyanilyenné személyiségének erejével a nyíregyházi Kulcsár Róbertet, akinek a magángyűjteményéből – kiegészítve néhány értékes dokumentummal, könyvritkasággal – páratlan kiállítás nyílt szerdán a Kállay Gyűjteményben.

Sikerült ismét valami olyat összeállítani, ami hamisítatlanul, a nagyságrendjét, léptékét és a koncepcióját tekintve is magyar. Azokhoz, akik magyar szívvel lépnek be ide, ezek a tárgyak beszélni fognak. Kikerült a tárlókba 1798-ból, vagyis a napóleoni időkből való kard. Azután Balogh Mihály egykori nyíregyházi villanyszerelő kincseiből néhány, vagy egy Madonnás szablya, pengéjén a kettős kereszttel, mellé ezt vésték: „Mária anya, magyarok védőszentje, a te oltalmad alá menekülünk”. De a november 30-áig látható kiállításon a dicső márciusi napok emlékére vésetett 1848-as szablyák is kikerültek, és egy díszfokos – olyan főtisztek kaptak emlékbe ilyet, mint Zámbelli Lajos, Görgey vezérkari főnöke, vagy Kiss Ernő altábornagy. Láthatunk huszár pisztolyokat, csákányfokost a 17. század elejéről, 16. századi míves alabárdokat, legendás fringia-pengéket, amelyeknek a neve betűszó, annyit tesz: Franciscus Rákóczi In Nomine Ggentis Insurgit Armis – Rákóczi Ferenc a nép nevében fogott fegyvert. Az ilyen kardok névjegyük lehettek a későbbi monarchiabeli huszároknak.

– Mindenhol ilyen kiváló gyűjteményeket szeretnénk bemutatni, ahol tárlatvezetéssel is fogadják a vendégeket – mutatott rá dr. Kovács Ferenc, a város polgármestere. – Az ezer fölötti nézőszám remélhetően most is meglesz. Érje el ez a tárlat azt a célt, hogy az érték- és hagyományőrzés, s a következő generáció identitáskeresésének segítője lesz – tette hozzá.