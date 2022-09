Vidám percekkel kezdődött a Móricz Zsigmond Színház évadnyitó társulati ülése kedd délelőtt, ám a teátrum igazgatója, Kirják Róbert nemcsak jó hírekkel érkezett.

– Amit ki lehetett hozni a nyári hónapokból, azt kihoztuk – mondta és számszerűsítette a Rózsakert Szabadtéri Színpad programját. – A bérletes előadásokkal együtt több mint 11 ezer nézőt fogadtunk a Rózsakertben – tavaly ez a szám nem érte el az 5400-at –, és sikerült megduplázni a jegybevételt, ami a saját bemutatóink nélkül nem valósulhatott volna meg. Az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal is tartottunk előbemutatókat, az öt előadásunkat összesen 4916-an látták, ami közel százszázalékos kihasználtságot jelent. A vendégelőadókra is nagyon sokan voltak kíváncsiak, és bár a kísérleti jellegű darabokon – Bangó Margit és a Swing á la Django koncertje, illetve a Múviláv – majdnem, mint a filmeken című előadás – maradtak üres székek, mindkettő jó bevételt hozott. A filmvetítéseken is kétszer annyian voltak, mint egy évvel ezelőtt, de a Szindbádban és a Bencs Villában tartott előadások is telt házzal mentek – mondta az igazgató, aki a szombaton zárult VIDOR-ról is beszélt.