Télen két operáción is átesett Bangó Margit daganatos betegsége miatt. A vásárosnaményi születésű világhírű előadóművész a Duna Televízió délutáni magazinműsorában, az Almáriumban örömmel újságolta, hogy folyamatosan javul egészségi állapota. A megerősödéséért Istennek és az őt körülvevő rajongóknak is hálás.

– Nem titok, hogy az elmúlt egy év sok nehézséggel telt, de a Mindenható segítsége annyi erőt ad nekem, hogy amikor színpadra lépek, kitör a bennem élő vulkán! A közönség nem múló szeretetéért is hálás vagyok, ennyi év után is mindig nagy örömmel fogadnak a színpadon. Azt kapom vissza, amit adok, és ez fantasztikus – lelkendezett a Duna Televízió délutáni magazinműsorában Bangó Margit, aki ha épp nem a koncerteken, akkor kertjében töltődik fel. Rózsáit emlegetve annyira jó kedve lett, hogy még dalra is fakadt, az interjú közben a Száz szál piros rózsát… kezdetű nótával.

