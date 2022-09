– Amikor az első fináléra készültünk, fogalmunk sem volt arról, mit is kezdjünk az ötsorosokkal, mint ahogy arra sem számítottunk, hogy mindig ennyire fantasztikus lesz a hangulat. De nagyon sok minden történt az elmúlt nyolc év alatt: a próbák előtt a színházi büfében 40 ezer kávét ittunk meg, 4510-szer jött fel a függöny, a MÁV vonatai 32 évet késtek, Nyomtató Enikő 21900-szor hívta Tücsöknek a kislányát, Eta, azaz Demeter Anna 5840 tasak macskaeledelt bontott ki a cicáinak, Kuthy Patrícia 800 görög szót tanult meg, mi pedig 1950 órát töltöttünk azzal, hogy felkészüljünk a döntőkre – Illyés Ákos, a Móricz Zsigmond Színház művésze így foglalta össze az első finálé óta eltelt időszakot.

Előadták a We Are The World erre az alkalomra átírt változatát – szerintem jobb volt, mint az eredeti –, a közönség elénekelte a verseny himnuszát, és szombat délután a Művész Stúdióban elindult a VIII. Nyírségi Limerickíró bajnokság döntője.

Megható gesztus

Ákos mellett Kuthy Patrícia és Nyomtató Enikő lépett a küzdőtérre, és persze nem hiányozhatott Eta, azaz Demeter Anna sem, aki ezúttal a troll szerepében járult hozzá az est sikeréhez. Az egyéni elődöntőbe jutott 15 limericket videón láthatta a nagyérdemű, és egy megható gesztussal az ötsorosok egy részét a színészek Záhonyban, menekültek segítségével vették fel. A középdöntőbe hat alkotás került, a művészeknek pedig olyan stílusban kellett előadniuk azokat, amilyen zenét Tiszlavicz Mátyás játszott.