Az idei VIDOR Fesztiválon a legjobb női alakításért járó díjat Pokorny Lia, a legjobb férfi alakításért járó elismerést pedig Király Dániel érdemelte ki a Keresztül-kasul című előadásban nyújtott alakításért. A szórakoztató, érzelmes amerikai sikerdarab a VIDOR után közkívánatra újra Nyíregyházára érkezik: november 18-án a nagyszínpadon láthatják az érdeklődők.

A szellemes és romantikus vígjáték egyik megfejtése bizonyosan az: racionális világunkban is elég lehet másfél óra ahhoz, hogy egy kiszámíthatóan és szokásosan unalmasnak induló utazás kiszámíthatatlanul és szokatlanul érzelmessé és szenvedélyessé váljon. Janet nincs jó kedvében, amikor szombat hajnalban felszáll a San Franciscó-i repülőtérről induló gyorsvonatra. Pszichoterapeuta, mániás keresztrejtvényfejtő, most is nála van a New York Times szombati melléklete a rejtvényekkel. Pillanatokkal az ajtók záródása előtt felugrik egy férfi a szerelvényre.

Ő Josh. Volt színész, dolgozott a családi gombüzletben, éppen munkanélküli. Josh zsidó, Janet katolikus. Mindketten házasok, de mindketten magányosak. Egymás számára teljesen idegenek. Aztán Josh is kinyitja a New York Times szombati mellékletét, s belekezd a keresztrejtvényfejtésbe. Janet, aki azt gondolja, hogy a keresztrejtvény az élet metaforája, segítséget kínál a férfinak. Szóról szóra, keresztül-kasul haladnak a rejtvényben, közben egyre több mindent ismernek meg a másikból: igyekeznek kitölteni az üres lelki rubrikákat.