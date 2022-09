Közel félszáz filmszerep – nyilván beleszámítva a rövid és kisjátékfilmeket is – nem kis teljesítmény egy mai magyar színésztől. Alig kevesebb, mint amivel Jávor Pál büszkélkedhetett egykor, egyébként Thuróczy Szabolcsnak még éppen elég lehetősége lehet ahhoz, hogy a ’30-as évek sztárjának filmográfiáját utolérje. Szeretjük őt, mert a „mienk”, Nyíregyházi, és mert tehetséges. De azért is, mert a Csicska, az Aranyélet, a Szerdai gyerek, a Tiszta szívvel, a Becsúszó szerelem (és még sok más filmsiker) után kijött a legújabb vígjátéka, a Szia, Életem!, amelynek a közelmúltban tartották a nyíregyházi ősbemutatóját a Cinema City termében.

Ismerős vígjátéki alaphelyzet

A vetítés utáni közönségtalálkozón Thurócz Szabolcs mellett megjelent a film egyik producere, Geszti Péter, a film írója, színésze és társrendezője, Vékes Csaba, valamint az írót játszó főhős menedzserét alakító Tasnádi Bence. Az alaptörténet ismerős, mégis új vígjátéki helyzet: hogyan csiszolódik össze óhatatlanul egy apa a fiával, akiről korábban nem is tudott, miközben rövid könyvleadási határidő szorongatja, vagyis gyermeknevelés helyett írnia kellene.

– Az alapötlet természetesen a saját életemből jött. Az én gyerekeim még óvodások voltak, és rengeteg olyan alkalom adódott, amikor írnom kellett volna valamit, de mellettük nem lehetett. A helyzet egyáltalán nem volt humoros, inkább borzasztó, de egy idő után, amint elkezdtem magunkat kívülről figyelni, rájöttem, ha le tudom vetkőzni az idegbajt, ebből még valami használható is kisülhet – indította el a beszélgetést Vékes Csaba. A szerző 2017-ben vetette papírra a történet első jeleneteit. Másfél évig íródott a forgatókönyv, a gyártás előkészítés is elvett némi időt, végül 2020-ban tudták leforgatni a filmet 36 nap alatt. Rengeteg időt igénybe vett az utómunka, de egyéb körülmények is közrejátszottak, ami miatt csak most sikerült műsorra tűzni.

A mű munkacíme eredetileg a nem túl közönségcsalogató „Vérovis” volt, árulta el Geszti Péter. Hosszú ideig nem jött használhatóbb, és amikor már muszáj volt leadni a végső címváltozatot, rosszabbnál rosszabb ötletek után eszébe jutott egy saját dala, a Szia, Életem! című, gondolta, önmagától már csak lophat egy kicsit. Csak azt nem értette, miért nem került bele a filmbe is a dal. – Benne volt az, csakhogy Péternek nem sikerült megszereznie a saját dala szerzői jogait – jött Vékes Csabától mindjárt a mókás riposzt.

Momó a legjobb

Sokakat érdekelt, hogyan sikerült egy olyan tehetséges gyermekszereplőt találni, mint amilyen Pásztor-Várady Mór, azaz „Momó” lett, a főszereplővel ketten csodálatos összhangot alkottak.

– Hihetetlen lelki intelligenciával dolgozott ez a kisfiú, így ő lett ebben az optimális partner. Féltünk, hogy két-három hét után elfárad, nem fáradt el, sőt egyre jobb volt, hihetetlen energiákat adott. Gyakran az én feladatom volt, hogy meglepjem valami váratlannal, nehogy megunja a jelenetet, de föl kellett kötnöm a gatyát. Geszti Péter is volt gyerekszínész, és azt mondta, nem volt ennyire jó – vette magához a szót Thuróczy Szabolcs.

– Több mint 200 gyerekkel találkoztam közvetve vagy közvetlenül – mindezt Vékes Csaba tette hozzá. – Miután mindenkit láttam, teljesen egyértelmű volt, hogy melyik az öt kisfiú, akikből ki fog kerülni a mi főhősünk. Egy Jeromos nevű volt az utolsó előtti, de amit Momó koncentrációban, kommunikációban tudott, abban verhetetlen volt – hallhattuk.

Tasnádi Bence, amikor szót kapott, fennen dicsérte a sok humorral megspékelt, sziporkázó szöveget. – A film egyik fantasy-betétjében egy lovagot kellett alakítanom, aki alatt váratlanul felágaskodik a ló. Mindez a tréner intésére történt, egy olyan szűk helyen, ahol meg se tudtunk volna fordulni. Izgi volt, de semmi esetre se akartam kaszkadőrt kérni, pedig már ott állt egy fickó beöltözve – idézett fel a legkedvesebb epizódját.

Persze egyéb titkok is kiderültek. A főszerepet eredetileg Scherer Péternek szánták, és Tasnádi Péter szerepét kapta volna Thuróczy Szabolcs. Nyíregyházi művészünknek – ahogy a levetített bakiparádéból kiderült – az egyik alkalommal fel kellett volna ajzania egy számszeríjat, de valahogy sehogyan se sikerült, csak több tucatjára. – Nem nagyon tudtam hogyan kell csinálni, nemigen járok szittya-konferenciákra. A feleségem szerint ha a kezemből kellene megélni, nem csak a család, hanem az egész utca éhen halna – fűzte hozzá a művész.

Törött kézzel forgatni

Vékes Csaba arról is beszélt, hogyan lett íróból és társrendezőből még színész is a filmben. – Színész a végzettségem, csak soha nem hívnak castingokra, mert nem vagyok elég híres. És bár a főhőst magamból kezdtem felépíteni, de ahogy a karakter egyre inkább eltávolodott tőlem, kitaláltam, hogy játszani is fogok. Most nem kell senkivel castingolgatnom – csalt ki nevetést a közönségből. Geszti Péter végül azt mesélte el, mit érezhetett egy producer, amikor a forgatás elején meglátta a főszereplőjét eltört kézzel. – Focizott a kis szívem, de a Csabáék húztak egy bravúrosat, és úgy átírták a könyvet, hogy még passzolt is Momó sorozatos sérüléseihez – magyarázta.