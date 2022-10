– Gyerekkoromban a ’70-es, ’80-as években teljesen más tájat láttunk, mint manapság, sokkal több madárral, fecskével gólyával, sokkal több olyan élőlénnyel, amelyek körbevettek bennünket. Ha most felnéztek az égre vagy a villanydrótokra, póznákra, lehet látni, hogy a számuk mennyire megfogyatkozott. Unos-untig lehetne mondogatni, mennyire fontos a természetvédelem, és nem is elsősorban a számomra, én sokmindenit láttam már az életem során. És még csak nem is a számotokra. Sokkal inkább arról van szó, vajon majd a gyerekeiteknek és az unokátoknak lesz-e mit látniuk a természetben? – fogalmazta meg a kiállításmegnyitón az aggodalmait a zömében középiskolás hallgatóságának dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere.

– Mindenkinek nagyon fontos társadalmi szerepe van abban – legyen bármilyen életkorú –, hogy meglássa, miként illeszkednek be az állatok abba világba, amit az ember folyamatosan elvesz tőlük, és hogy átadja másoknak, miként is kellene környezettudatosan élni. Történészként nagyon sok kiállítást láttam már életemben, de ahogy végignéztem ezt az anyagot, feltűnt, hogy nem csak felnőttek fotóztak. Az ifjúsági kategória képei is igazolják: ahhoz, hogy valaki meglássa ezeket az apró csodákat, lényeglátó szem kell, sok türelem, és gondolat. Ha felnőttek, idősebbek és bölcsebbek lesztek, ezt a tudást adjátok majd át az utánatok jövőknek, mert csak így lehet megmenteni ezt a bolygót – fogalmazott.

Kalapot emelt előttük

A kiállítást ezt követően Váradi Hajnalka, a Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógusa nyitotta meg, aki egyéb munkáiból kifolyólag is kapcsolatban áll a környezetvédelemmel. Első körben azt boncolgatta, mért is nevezhető egy természetfotós polihisztornak. Nem nehéz belátni, hogy amikor valaki természetfotózásba kezd, állatok viselkedését fényképezi, bizonyos fokig etológus is. S mivel gondosan ki kell dolgozni ehhez a felvétel technikáját, megteremtve az ideális feltételeket, értenie kell a fizikához, a technikához, így egy kicsit műszerésznek és mérnöknek is mondhatja magát.

– Ezek a képalkotók azt hozzák elénk, amit mi, rohanó emberek nem veszünk észre, vagy nem is akarunk észre venni – emelte ki. Keleti Évát, a fotózás jelenleg is aktív hazai nagyasszonyát idézte, aki megemelte kalapját a természetfotózás előtt, és kijelentette: a természetfotónak többlettartalma van, igazi művészet.

– Egyik interjújában megkérdezték tőle, mi a véleménye a műfajról, és hogy szerinte mikor jó egy természetfotó: „Akkor jó, ha több mint egy fénykép egy emlékkönyvben. Nem porosodik a könyv a polcon, ha van mondanivalója és megindít.” Engem mindenképpen megindított – vallotta meg Váradi Hajnalka, a képekről „szólítva” mindazt, aminek a fontosságát sokszor fel sem érjük ésszel, és nem értékeljük úgy, mint mondjuk az autónkat.

Utalt a tiszta ivóvízre, vagy a folyóinkban, tengereinkben életéért küzdő halakra, az eldobált használati tárgyainkba belegabalyodott emlősökre, minden élőlényre, akik nélkül élet se lesz ezen a földön.

Hol a felelősség?

– Megszelídítettük ezt a bolygót, de mára ketrecbe is raktuk, kizsákmányoltuk, és elveszítettük az önkontrollt. Egyre csak nő az ember ökológiai lábnyoma. A növényeket már nagyüzemi gazdaságokban termesztik, az állatokat szintúgy, még Napot se látnak. Ezek mind ott vannak a képeken, kiolvashatók belőlük. Hol, a felelősség? Gondolkodjunk el mindezen! Sebzett az egész Föld. Gyógyítsuk be valamennyien ezeket a sebeket, állítsuk meg az ökológiai lábnyomunk növekedését, vigyázzunk együtt az élőhelyünkre, az élőlényekre, magunkra és a Földre – adott útravalót a fiatalságnak.