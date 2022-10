Őseink használati eszközeinek megbecsülése, hagyományaiknak ápolása az utókor kötelessége és felelőssége. Ráadásul a mai fiatalok nagy része már nem is tudja, elődeik egykoron mire is használtak egy-egy tárgyat. Mindezek szellemében készült el Demecserben egy tájház, amit október 22-én 11 órakor avatnak fel a Boldogasszony tér 16. szám alatt. Köszöntőt mond Rátkai Sándor, a város polgármestere, két meghívott vendég pedig előadást is tart. Dr. Rémiás Tibor történész, a Jósa András Múzeum igazgatója a Reményi örökséget mutatja be, dr. Páll István etnográfus, a Sóstói Múzeumfal nyugalmazott igazgatója pedig a polgári és a paraszti élet emlékeit idézi fel. Az ünnepségen közreműködik Demecser Város Fúvószenekara és a Demecseri Pendelyes Néptánccsoport. A vendégek hagyományos ételeket is megkóstolhatnak majd.



– A gyűjtőmunkát már 2003-ban megkezdtük. Volt, aki kiskocsival járta be a települést, s gyűjtötte össze a régi, már használaton kívüli eszközöket. Az iskola diákjait is kértük arra, hozzanak otthonról régi tárgyakat, hogy fennmaradjanak az utókornak – elevenítette fel a kezdeteket Kiss Gyuláné Kertész Katalin, a Szivárvány Közművelődési és Szabadidős Egyesület elnöke. – A helytörténeti gyűjtemény elhelyezésére tavaly megkaptuk a régi katolikus iskola egyik szárnyát az önkormányzattól Rátkai Sándor polgármester támogatásával. Száz évnél idősebb az épület, először fel kellett újítani, ki kellett festeni, sokat dolgoztak benne az önkormányzati kft. szakemberei, de sokan mások is a város lakói, nyugdíjasai közül. Az épület kicsinosítása után kezdődhetett a berendezés. Az egyik szobában Reményi-emlékhelyet alakítottunk ki. Reményi József Demecserben született, s a „doni fotósként” lett ismert a második világháborús katonatiszt. Az emlékszoba berendezésében sokat segített dr. Rémiás Tibor. Több helyiségben népi és polgári jellegű tárgyakat mutatunk be. Kialakítottunk konyhát, lakószobát, kamrát is. A napokban számoltam össze, a tájházban kiállított tárgyak kilencvenhat demecseri családtól származnak. Mindig reménykedtem, hogy egyszer lesz épület a gyűjtemény számára, ez most valóság lett, ráadásul a tájház már a minisztériumi működési engedélyt is megkapta. A kiállítás bővíthető újabb helyiségekkel, s ez azért jó, mert sok tárgy van még a raktárakban – tette hozzá a civil szervezet vezetője.



KM