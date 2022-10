Számos felemelő pillanatot hozó 16 év, és több mint 150 – kuratóriumi döntés alapján kiválasztott – jelölt. Röviden így jellemezhető a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Prima Díj eddigi története, amely újra ráirányítja hamarosan a kimagasló megyei teljesítményekre a figyelmet. November 11-én pénteken, 18 órától rendezik a 16. megyei Príma Díjkiosztót a már jól bevált helyszínen, a megyeháza dísztermében. Erről tartott sajtótájékoztatót kedden Czomba Csaba, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei elnöke, valamint Vitkai Éva, aki nem csak a sajtókapcsolatokért felel, de moderátora is az eseménynek.

– Ez a szép hosszú időszak, az eltelt 16 év egykor azzal kezdődött, hogy Demján Sándor Állami Díjas magyar üzletember az egyik elnökségi ülésen bejelentette, hogy a szövetség egy új díjat alapít – akkor még csak a Prima Primissima került szóba –, mindenkinek leesett az álla. Pár évre rá azt is kiötlötte, hogy a megyei szervezetek is alapítsanak hasonlót. Nem voltunk mi erre felkészülve, első körben nem is vállalkozott a díjkiosztó megszervezésére, csak három megye, de miután láttuk, hogy ők hogyan csinálják, mi is belevágtunk – vezette fel a sajtótájékoztatót Czomba Csaba. Időközben a néhai Demján Sándor helyét Csányi Sándor és az OTP vette át. Közel egy évtizede az év vállalkozóját és az év megyei vállalkozóját is kitüntetik a ceremónia részeként, sőt néhány éve a kiemelkedő társadalmi tevékenységet is díjazzák. Kezdetben a lakosság szavazott, ám miután a hajlandóság megcsappant, a jelöltállítást a megyei szervezetek, az intézmények vezetői vállalják magukra, sőt korábbi jelöltek is tehetnek javaslatot.

Ma már alighanem mindenki tudja, hogy bár tíz kategóriában több név is felmerül, a több mint tíztagú Megyei Prima Társadalmi Kuratórium dönt a lista végső állásáról, és a tíz kiemeltből hárman nyerhetik el a rangos – a VOSZ, Demján Sándor családja, és vállalkozók által felajánlott –, 1-1 millió forinttal járó díjat, amihez egy 500 ezer forintos különdíj is tartozik. Az utóbbit akár megosztva is kiadhatják, illetve a nagyobb városi intézmények és hivatalok ugyancsak fel szoktak ajánlani különdíjakat. S hogy az idén kiket jelöltek a 10 kategória élére – ami már önmagában is komoly elismerés, és amire már bizonyára mindenki nagyon kíváncsi – azt keretesünkből megtudhatják olvasóink, akik bizonyára sok ismerős névvel találkozhatnak.

Az idei megyei Prima Díj jelöltjei:

Magyar irodalom kategóriában: dr. Antal Balázs főiskolai adjunktus

Magyar színház, Film- és Táncművészet kategóriában: Horváth Margit színművész

Magyar képző- és iparművészet kategóriában: Balogh Géza festő- és szobrászművész

Magyar tudomány kategóriában: dr. Minya Károly nyelvész, intézetigazgató, főiskolai tanár

Magyar oktatás és köznevelés kategóriában: Boronkay Ferencné nyugalmazott botanikus

Magyar építészet: Zombor Szabolcs vállalkozó

Magyar ismeretterjesztés és média: Marik Sándor nyugalmazott főszerkesztő-helyettes

Magyar sport: Pokrovenszki József edző

Magyar népművészet és közművelődés: Szatmár Néptáncegyüttes, Mátészalka

Magyar zeneművészet: Ferencziné dr. Ács Ildikó intézetigazgató, főiskolai tanár