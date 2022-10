A Martin György Néptáncszövetség kétévente hirdeti meg a Néptáncosok Országos Bemutató Színpadát, lehetőséget teremtve valamennyi hazai és határon túli felnőtt magyar, illetve nemzetiségi néptáncegyüttesnek a bemutatkozásra és szakmai minősítés megszerzésére. Az idén még két helyszínen, október 9-én Hajdúnánáson és 22-23-án Budapesten rendezik meg a fesztivált, amin a nyíregyházi Nyírség Táncegyüttes és a Szabolcs Néptáncegyüttes is részt vesz.

Körbefonja a vers

– A kiírás szerint különböző kritériumokat szem előtt tartva 30–45 perces, egybefüggő műsort kell vinni a versenyre. A produkciókat öttagú szakmai zsűri értékeli; magasak az elvárások, de tudásunk legjavát adva igyekszünk ezeknek megfelelni – mondta lapunknak elöljáróban Ágoston Ildikó, a Szabolcs Néptánc Egyesület leköszönő elnöke, s hozzátette: kemény hónapokon vannak túl, hiszen az együttes nemrégiben nagyszabású gálaműsorral ünnepelte fennállásának 65. évfordulóját.

– Feltettük magunknak a kérdést, hogy egy ilyen megfeszített időszak után induljunk-e el az országos minősítő versenyen, de a felnőtt csapat úgy döntött, hogy nem vár újabb két évet, itt és most szeretné megmutatni a tudását. A munka néhány hete elkezdődött, Kácsor-Ignácz Gabriella és Kácsor István koreográfusokat kértük fel arra, hogy a meglévő táncaink köré építsenek egy történetet, mert véleményünk szerint ennek ők a legnagyobb mesterei a térségben. Most sem kellett csalódnunk, olyan ötleteket hoztak, melyeknek köszönhetően egy igazi gyöngyszemmel állhatunk színpadra Hajdúnánáson. A műsorban – amit Weöres Sándor Futózápor című verse fon körbe – helyet kaptak ipolymenti, tirpák, bökönyi, somogyi táncok, egy gyönyörű menyasszonykísérő etűd, valamint számtalan, az érzelmeket megmozgató pillanatot sűrítettünk ebbe a csodás háromnegyed órába.

A férfi és a nő kapcsolata

A Nyírség Táncegyüttes új műsorral készül a hajdúnánási minősítőre, amiről Demarcsek György együttesvezető mesélt lapunknak.

– A produkció szellemi atyja és megálmodója a művészeti vezetőnk, Éder Róbert. Segítségére van ebben a partnere, Bohács Gitta is, aki kismamaként a gyermeket is magával hozza a próbákra. Érdekes, hogy legutóbb, amikor a leghangosabban szólt a zene, édesdeden aludt, a csendre azonban felriadt. Nemhiába, vérében van a népzene szeretete... A Bohács-Éder páros mellett Márton Attila is készített koreográfiákat, ahogy jómagam is. Egy körülbelül 42–43 perces szerkesztett műsort viszünk, ami a férfi és a nő kapcsolatáról, az esküvőről, a lakodalomról, a házasságról szól, de nem színházi eszközökkel, hosszasan kifejtve, hanem a tánc nyelvén kifejezve, minimális kellékhasználattal. Nem építünk fel tehát templomot a színpadon – jegyezte meg nevetve Demarcsek György.

CsA