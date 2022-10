Három kortárs zeneszerző – Bánkövi Gyula, Gyöngyösi Levente és Kutrik Bence – is a közönség soraiban ült a napokban a Kodály-iskolában a Filharmónia Magyarország idei évadának első bérletes hangversenyén, amelyen a Cantemus Vegyeskar adott ízelítőt a műsorából Szabó Soma Liszt-díjas karnagy és Tóth Donát vezényletével. A hangjegyekkel dolgozó alkotók azért várták izgatottan a koncertet, mert felcsendültek a saját szerzeményeik is.

A koncert után Kutrik Bence készségesen válaszolt szerkesztőségünk kérdéseire.

Kutrik Bence

Mikor és hogyan került kapcsolatba a Cantemus Vegyeskarral, illetve a Cantemus kórusintézménnyel?

– Néhány évvel korábbra kell visszalépnem az időben. 2019-ben kért fel Debrecen városa, hogy a Nemzetközi Kodály Kórusverseny megnyitó, gálakoncertjére komponáljak egy vegyeskari művet A vírusjárvány miatt elmaradt végül a bemutató, én azonban szerettem volna meghallgatni, hogyan is hangzik a darab. Pályáztam a Nemzeti Kulturális Alaphoz egy koncert megszervezésére, és Gyöngyösi Levente zeneszerző társam, barátom javaslatára a Nyíregyházi Cantemus Kórus vegyeskarát kértem fel. A támogatást megkaptam, így egy nagyon szép hangversenyt rendezhettem tavaly, 2021-ben a lakóhelyemen, Dunabogdányban a nyíregyházi énekkar közreműködésével. A koncert annyira jól sikerült, hogy a település vezetősége, ismerőseim és barátaim tanácsára 2022-ben szerveztem egy több koncertből álló sorozatot és így nyáron létrejött a Dunakanyar Kortárszenei Fesztivál, amelyen az idén is fellépett a Cantemus Gyermekkar és a Pro Musica Leánykar. Gyönyörű koncert volt. Nagyon szeretek a Cantemus énekkaraival együtt dolgozni, örülök a kialakult kapcsolatnak, azt hiszem, kijelenthetem, hogy immár baráti a kapcsolat közöttünk és bensőséges a viszonyunk. Nekem, mint zeneszerzőnek, óriási lehetőség, hogy meg tudom hallgatni ilyen minőségben azokat a darabokat, amiket írok, s ezáltal jobban tudok én is fejlődni. Nem tudok eléggé hálás lenni a kórusnak, valamint Szabó Dénes és Szabó Soma karnagyoknak ezért a lehetőségért.

Abban a szerencsés helyzetben lehet, hogy pár nappal korábban a budapesti Mátyás templomban is hallhatta szerzeményeit a Cantemus Vegyeskar előadásában. Vajon melyik előadás tetszett jobban: a fővárosi vagy a nyíregyházi?

– A Mátyás templom számomra egész nagy stresszt jelentett, mert az ottani koncertet én szerveztem. Azt is a Nemzeti Kulturális Alap és a Magyar Művészeti Akadémia támogatta anyagilag, s bizony sok munka volt vele. Kárpótolt ellenben a gyönyörű környezet, a többi zeneszerző sikere és a közönség koncerten átélt öröme. A Mátyás templomban másképpen szólaltak meg a művek, elsősorban az óriási visszhang miatt. A hangerő rettenetesen meg tud nőni a templomhajóban, ugyanakkor a hosszú kicsengés egy lassú darabnak nagyon jót tesz. A Juhász Gyula: Tavasz-esti dal című versére írt darabom nekem ott jobban tetszett, mint ma este, viszont a Gloria a templomban nem tetszett annyira, mint most itt Nyíregyházán. A Gloria ugyanis egy pattogós, gyors darab, sokkal jobb neki egy szárazabb környezet, amiben most vagyunk. Budapesten az egész kicsit összefolyt.

Amikor a műveit hallgatja, olykor nem döbben rá arra, hogy egy-egy hang nincs is olyan jó helyen?

– Általában a próbán már kiderül, ha valamit másképpen kellett volna csinálnom, s javítom is. Az előbb említett Juhász Gyula: Tavasz-esti dal című versére írt szerzeményemben is javítottam a próbák alatt. Szabó Soma karnagy is megmondja, ha valami másképpen jobb lenne, így ennél a műnél is felhívta rá a figyelmemet, hogy a záró akkordnál csak az alsó regiszter szóljon, ha halk és puha lezárást szeretnék. Teljesen igaza volt, így finomítottam a szerzeményen. Nyitott vagyok mindenre, elismerem a szakértelmet, Szabó Soma karnagy nyilván száz-milliószor többet tud a kórusról, mint én valaha tudni fogok.

A dunabogdányi koncert, a Dunakanyar Kortárszenei Fesztivál, a Mátyás templomi hangverseny a fiatal zeneszerzőknek is adott bemutatkozási lehetőséget. Ezek a kortárs szerzők tudnak együtt dolgozni? Nincs közöttük szakmai féltékenység? Ráadásul a Dunakanyarban rengeteg zeneszerző is él...

– Valóban sok zeneszerző él a Dunakanyarban, de tulajdonképpen sok más művészeti ág képviselőjét is vonzza ennek a tájnak a szépsége, például képzőművészeket is. A mesterem, Vajda János tőlünk néhány kilométerre lakik, egész pontosan Kisorosziban, sőt ott található még Orbán György, Csemiczky Miklós és Selmeczy György is a szakma által „Kossuth-díjas farm”-nak nevezett helyen. Mindig óriási öröm és megtiszteltetés számunkra, ha ellátogathatunk ebbe a „szentélybe”. Velük nyilvánvalóan nincs rivalizálás, hiszen egyrészt ők a tanáraink, másrészt teljesen más generáció vagyunk, és máshol is tartunk. A saját korosztályomon belül – úgy gondolom –, inkább baráti és egészséges szakmai viszony van. A rivalizálás egy olyan jelenség, ami kis mértékben segíti jobb darabok keletkezését, azonban nagyobb mértékben káros és ki kell nőni. Egy idő után úgyis kiderül, hogy valaki ezt a szakmát rivalizálásból csinálja, vagy a szakma szeretetéért, azaz mint egy alkimista áll a szakma kihívásai elé. A zeneszerzés egy nagyon szép szakma, óriási problémákkal, kihívásokkal, amelyekkel meg kell küzdeni. Én mindig azt hittem, hogy a zeneszerzés olyan foglalkozás, ami jó lesz majd nekem, mert elég introvertált vagyok. Tehát beülhetek nyugodtan egy sarokba, írhatom a darabjaimat, és nem leszek kitéve semmi stressznek. Nagy butaság volt ezt gondolni, mert valójában rengeteg feszültséggel jár. Bennem már az is feszültség, ha ki kell mennem meghajolni egy koncerten, vagy ha interjút kell adnom, különösen ha élőben, mert ott elég egy rossz szó, és az ember egy életre elbúcsúzhat a jóhírétől.

Lesz folytatása a Cantemus Vegyeskarral végzett munkának?

– Természetesen. Nemsokára ismét elkezdem tervezni a jövő évi Dunakanyar Kortárszenei Fesztivált, amit újra a nyár elejére szeretnék tenni. Mivel Dunabogdányban már voltunk kétszer, azt szeretném, ha jövőre Vácott lenne a kórusmuzsikai hangverseny. Elképzelhető, hogy új művet is írok a kórusnak, azonban jelenleg egy operán dolgozom, amelyre ösztöndíjat nyertem a Magyar Művészeti Akadémiától és ez a munka minden időmet lefoglalja, mert 2023 őszére készen kell lennie. Előfordulhat, hogy az operának egy részletét elénekli majd a kórus. Az opera főszereplője egyébként a feleségem, Balga Gabriella, aki a Magyar Állami Operaház mezzoszoprán magánénekese. Ezért valószínűleg egy olyan kórusművet fogok írni, amely az operából származik és amelyben ő maga is szerepel majd.

A Filharmónia első bérletes koncertjén szintén csendültek fel kortárs magyar szerzőktől kórusművek a nyíregyházi Kodály-iskolában

