A Rákosival az ágyban mikrotörténelem a javából: a szerző a tőle megszokott aprólékossággal festi meg a környezetet, egy-egy történet politikai és tárgyi hátterét. Helyi munkások, parasztok, tirpákok, magyarok, oroszok, régi és új potentátok szerepelnek novelláiban, mindig valamilyen kiélezett történelmi szituációban. Csabai László nagy szeretettel és finom humorral mutatja be, ahogy a nagypolitika egy kisváros és környezete életében helyi szintre „fordítódik” – a Magvető Kiadó oldalán ezek a kedvcsináló sorok olvashatók a nyíregyházi író legújabb könyvéről, amit a napokban a Margó Irodalmi Fesztiválon ismerhetett meg a nagyközönség.

Divat és celebek

– A cím szándékosan lett hatásvadász, de a Rákosival az ágyban nem lektűr, hanem szépirodalom – így fogalmazott lapunknak Csabai László, aki művében az I. világháborútól napjainkig mutatja be a magyar történelmet.

Megelevenednek a két világháború és a forradalmak hétköznapjai, az újrakezdés, a lakosságcsere, a Rákosi-korszak, majd a hatvanas-nyolcvanas évek konszolidált-fásult szocializmusa, s végül a rendszerváltás körüli, utáni időszak – minden történet kitalált, de ahogy a szerző megjegyzi: ezek az események akár meg is történhettek volna.

– Azért ezt az időszakot választottam, mert ehhez állt a rendelkezésemre a legtöbb forrás, ami a pontos korrajz miatt különösen lényeges. A kutatómunkában nagy segítséget jelentett a Nyírvidék című lap, hiszen tele volt érdekes történetekkel, az adott kor szellemiségét, mindennapjait bemutató cikkekkel. Írtak a divatról, a helyi és az országos „celebekről”, a gyereknevelésről, a hétköznapok apró-cseprő gondjairól, s még az apróhirdetések is sok adalékkal szolgáltak arról, hogy éltek, mit tartottak fontosnak akkor az emberek. Az a valamivel több mint 100 év, amit a novellafüzér felölel, nem egy vidám korszak, és én egyébként sem vagyok egy túlzottan optimista alkat, de azt hiszem, humorral sok mindent át lehet vészelni, és sötét korok bemutatását is élvezetessé lehet tenni.

– A történetek egy része Nyárligeten játszódik – ez a minden könyvemben visszatérő helyszín nem azonos Nyíregyházával, bár kétségkívül hasonlít rá –, sok eseményt helyeztem beregi környezetbe, valamint megjelenik egy szibériai helyszín is.

– Általában szeretem régi alakjaimat elővenni és tovább alakítgatni azokat, most azonban főleg újakkal dolgoztam. A kötetben vannak ugyan olyan novellák, amelyek bizonyos szempontokból összefüggenek egymással, de mindegyik önállóan olvasva is megállja a helyét – mesélte Csabai László, akinek tavaly jelent meg az első olyan regénye, amit felkérésre írt.

„Megsértette” a detektívet

Ez volt a Sherlock Holmes Budapesten, amit nemcsak a szakma fogadott nagyon jól – már megkapta a felkérést a folytatásra –, de az olvasók is – kivéve a Sherlock Holmes Társaság néhány tagját, akik azért nehezteltek meg a szerzőre, mert szerintük nem bánt elég tisztelettudóan a detektívvel.

– Szerintem egy kitalált személyt nem lehet megsérteni – mondja az író, aki úgy gondolja, hogy a jól ismert detektív-főszereplő miatt az olvasók úgy gondolják, hogy ez inkább krimi, mint a Szindbád-sorozat, holott annak a főszereplője is egy nyomozó. Ő abban reménykedik, hogy könyvei összehozzák a krimi és a realista széppróza kedvelőit, s hogy azok, akik a nevét a Sherlock Holmes-könyv révén ismerik, elolvassák majd a Szindbád-regényeket is, és fordítva. – S közben még a gyerekirodalom felé is kacsintgatok – mondja az író, aki sokat merít abból az iskolai közegből, amelyben dolgozik.

SZA