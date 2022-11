– Általános iskola alsó- és felsőtagozatosait, valamint középiskolásokat kértünk arra, hogy tetszőleges technikával rajzolják le, mutassák be Szabolcs-Szatmár-Bereg egy általuk választott épített vagy természeti értékét, történelmi emlékhelyeket – mondta Baracsi Endre, a megyei közgyűlés alelnöke. – Minket is meglepett, hogy csaknem 180 alkotást érkezett a felhívásra, s kiváló munkákat láthatott a zsűri, amelynek tagjai nemcsak a rajzok kiváló minőségére csodálkoztak rá, hanem arra is, mennyire látja, érti és értékeli a fiatalabb generáció is megyénk értékeit. Olyan perspektívákat, részleteket és új megközelítéseket mutattak be, amivel a felnőttek világlátását is bővítik, színesítik – tette hozzá a megyei értéktár bizottság elnöke, aki Mihálka György festőművész, Karakó Lászlóné amatőr festő és nyugdíjas rajztanár társaságában rangsorolta a rajzokat.