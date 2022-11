A Móricz Zsigmond Színház szombati műsora

19 óra: Spamalot, avagy a Gyalog galopp musical, Móricz-bérlet, nagyszínpad

A Spamalot című musicalt az angol abszurd humor legendás képviselői, a Magyarországon is népszerű Monty Python csoport tagjai alkalmazták színpadra, mégpedig ikonikus filmjük: a Gyalog galopp nyomán, de előadásukban felhasználják más ismert művek motívumait is, zenés változatuk egyszersmind musicalparódiává is válik.

A valószerűtlen poénok virtuózai semmibe veszik az ismert dramaturgia fordulatokat és hagyományos színpadi megoldásokat. Mint az a világsikerű film ismerői számára nem titok, a darab Arthur király és a Kerekasztal lovagjainak középkori legendáját meséli el – a szerzőkre jellemző pimasz frivolitással. A történetben egyebek mellett megjelennek a világ leghülyébb ajtónállói, a gyilkos nyúl, vagy a fekete lovag, aki levágott végtagokkal már kiegyezik a döntetlenben, a végső cél pedig nem kevesebb, mint hogy szereplőink megtalálják a titokzatos Szent Grált, amely birtokosát égi és földi szerencsével és boldogsággal ajándékozza meg...

A nagysikerű musical 2005-ös New Yorki-i bemutatója után tizennégy Tony jelölést kapott, melyek közül hármat el is nyert.

A nyíregyházi közönség 2022 júniusától Keszég László rendezésében ismerkedhet meg a mulatságosan vergődő angol lovagok hihetetlen kalandjaival.

A Krúdy Gyula Art Mozi szombati és vasárnapi műsora

15 óra: Beugró a Paradicsomba, amerikai romantikus vígjáték

Az Oscar-díjas George Clooney és Julia Roberts újra együtt a vásznon az elvált pár szerepében, akik azon kapják magukat, hogy szövetkezniük kell, ha közösen meg akarják akadályozni, hogy a fülig szerelmes lányuk elkövesse ugyanazt a hibát, amit ők is annak idején. A Beugró a paradicsomba egy vadonatúj romantikus vígjáték a második esélyek édes meglepetéseiről.

16.50: Veszélyes lehet a fagyi, magyar filmdráma

Szilágyi Fanni első nagyjátékfilmje, a Veszélyes lehet a fagyi a Nemzeti Filmintézet Inkubátor Programjában készült.

18.30: A menü, amerikai horror, vígjáték

A fiatal pár, Margot és Tyler egy kis szigetre érkeznek, hogy egy exkluzív étteremben vacsorázzanak; a séf fényűző menüt állított össze, ami tartogat néhány váratlan meglepetést.

20.20: Semmi, dán thriller

A Semmi Janne Teller azonos című nemzetközi bestsellerének filmfeldolgozása. A regény hatalmas vitát váltott ki, előbb betiltották Dániában, majd kötelező olvasmánnyá tették az iskolákban. Sokan a 21. századi A Legyek Urának tartják a művet.