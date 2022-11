Számos előadás, rendezvény volt már megyénkben a Lónyay 200 emlékév keretében, de még mindig vannak olyan témák, amelyek újabb és újabb oldalát mutatják be gróf Lónyay Menyhért egykori pénzügyminiszternek, miniszterelnöknek, valamint a Lónyay család tagjainak. További adalékokat, adatokat, információkat kínál az a konferencia, amelyet A Lónyayak öröksége térségünkben címmel november 29-én 10 órától Nyíregyházán a megyeházán rendez meg a Tuzsér Községért Közalapítvány, a megyei önkormányzat és a Magyar Történelmi Társulat. A köszöntő gondolatok elhangzása után a történelmi utazást a múltba dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő nyitja meg. Több előadást is hallhatnak az érdeklődők, most csak néhány témát ragadunk ki: szó lesz Lónyay Menyhért politikai pályájának főbb állomásairól, az 1847/1848. évi naplójáról, a politikus és a korabeli sajtó kapcsolatáról, a Nyíregyháza – Ungvár vasútvonal történetéről. Az előadók felidézik továbbá a vásárosnaményi Lónyayakat, Tuzsér és a nemesi család kapcsolatát, a Széchenyi terveit megvalósító családtagokat, a família hercegi ágát. A társadalmi szerepvállalás fogalmát a XX. század első évtizedeiben még nem ismerték hazánkban, de az egyik előadásból kiderül, herceg Odescalchi Zoárdné gróf Lónyay Pálma az I. világháború idején hogyan vállalt felelősséget a honfitársaiért a kastélyában kialakított kórházzal. A konferencia résztvevői azt is megtudhatják, hogy a család egy aranysarkantyús vitézt is adott a családnak. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a [email protected] e-mail címen lehet november 28-án 15 óráig.

KM